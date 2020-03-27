居家檢疫14天要做甚麼？疾管署請專家親身經驗分享

今日（27）中央流行疫情指揮中心記者會上，指揮官陳時中特地邀請專業的醫護人員分享如何在家度過14天的居家檢疫，同時給予大眾指引、示範。陳時中強調，台灣防疫目前能夠做得好，就是靠「疫調、邊境防疫、居家檢疫」才能成功守住。

指揮中心今日宣布我國新冠肺炎再增15例確診。本次不僅全為境外移入個案，更是這波疫情大爆發中，首次宣布的單日最少確診數。指揮中心為了民眾能好好配合居家檢疫措施，更邀請到2位專業醫護人員從而示範如何度過在家漫長的14天，顯現出國民的配合對於防疫的重要性。

陳時中表示，防疫若要成功，除了靠邊境防疫，以及國家各項監控，更需靠著民眾的國民素質，居家檢疫者避免到社區移動，是一個很重要的關卡。另外，若民眾被通知道要接受採檢，請盡速乖乖配合，推掉其他社交活動。陳時中解釋，政府嚴格通知採檢，就是怕時間拉長，就會增加傳染風險，所以通知24小時後若找不到人，就會請警方協助。

陳時中說「台灣防疫醫師、疫調人員真的很辛苦，這第三條線，就是靠著疫調做得快速且專業才能夠守住」。透過即時地把需要隔離的人隔離開，和把需要採檢的人一一條列。陳時中最後強調，「整體來講，防疫抗疫要成功，這幾條線要一起努力才可能做到好，國家相關的政策互相配合，感謝有我們高水準的人民，和專業的人員。」

(中時電子報)