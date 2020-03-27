卡娜赫拉來台中，在粉紅櫻花下陪你野餐，還有3米高的粉紅鳥居，讓你一秒到日本，不用出國也能賞花。「卡娜赫拉的櫻花趣」即日起在台中草悟廣場正式登場，開幕首週周六（3/28）舉辦「氣勢滂礡的打鼓Show」為粉絲們祈福，來跟小動物一起「扭蛋」試好運，賞櫻花配上酸酸甜甜的蜜桃/草莓氣泡飲、品嚐P助與粉紅兔兔造型雞蛋糕，一同享受甜蜜好滋味。

「卡娜赫拉的櫻花趣」官方授權的獨家櫻花限定新品，女孩必備化妝箱。（主辦單位提供）

粉紅兔兔與P助快閃來台中！「卡娜赫拉的櫻花趣」從3月27日～年5月10日在台中草悟廣場登場囉！愛拍照的朋友可別錯過，在落櫻繽紛下與穿著和服小動物們快樂野餐！在3米高的粉紅鳥居祈福求好運，不能出國，也能安欣賞櫻飄粉紅。

「卡娜赫拉的櫻花趣」打造3米高的粉紅鳥居，更有櫻花隧道讓粉絲們可以和P助與粉紅兔兔一起在櫻花樹林下賞櫻野餐！。（主辦單位提供）

這次「卡娜赫拉的櫻花趣」亮點一籮筐！超過百種卡娜赫拉的小動物超萌人氣週邊等你一次搜刮！這次的官方授權的獨家櫻花限定新品，從女孩必備化妝箱、少女出門必備環保側背包、超Q限定版T恤、櫻花造型隨身鏡等，都有可愛的P助和粉紅兔兔賞櫻玩耍限定圖樣。

現在人人手一機，要講電話、上網時也讓卡娜赫拉陪伴你！快閃店現場更有櫻花限定款手機立體浮雕包膜，讓生活增添小確幸！4/1起，凡於「卡娜赫拉的櫻花趣」消費達店家滿額，限量贈送成雙成對12吋條紋裝卡娜赫拉的小動物玩偶。

緊接著就清明、兒童連假了！限定店期間每週末與例假日下午14:30-17:30舉辦「PK骰子樂」，總共有三關等你來挑戰，每關都有驚喜好禮，只要連闖三關就能把18吋卡娜赫拉的小動物玩偶帶回家。

此外，粉絲們引頸期盼的P助與粉紅兔兔櫻花同樂會來啦！「卡娜赫拉的櫻花趣」快閃店期間，4/17(五)、5/3(日)下午14:00於快閃店現場舉辦櫻花同樂會，想要和P助與粉紅兔兔近距離接觸。

卡娜赫拉櫻花去必賣限定商品化妝箱 讓兔兔與Ｐ助陪你一起變美麗。（主辦單位提供）

台中草悟廣場是戶外空間，然近來新冠肺炎疫情仍在，提醒大家，搭乘大眾運輸工具、看展時最好也能戴口罩，也要勤洗手、多運動增加免疫力！也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

2020年最萌粉紅櫻花樹盛開啦！「卡娜赫拉的櫻花趣」即日起在台中草悟廣場正式登場！。（主辦單位提供）

《卡娜赫拉的櫻花趣》台中草悟廣場期間限定店

地點：台中草悟廣場一樓

日期：3月27日～5月10日

時間：12:00 - 21:00 （最後排隊進場時間20:30）

(中時電子報)