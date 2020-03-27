一名家住頭份市的黃姓民眾，27日凌晨替剛出生的兒子餵奶，卻不慎發生嗆奶，男嬰當場呼吸困難，臉色發青，黃某見狀趕緊抱起兒子開車趕往轄區頭份分局尖山所，請警方幫他開道趕赴醫院急救，尖山所立即指派員警駕駛警車開道，及時將男嬰送抵醫院急救，挽回一命。

27日凌晨零時55分左右，一名黃姓民眾氣急敗壞地衝進尖山所，表示他剛出生的兒子，因喝奶時嗆到，以致呼吸困難且臉色發青，他想要開車送醫，怕時間來不及，請求警方協助開道，所長曾麒翰立即指派警員林宗緯駕駛巡邏車替黃民開道。

林員沿路開啟警示燈及鳴放警笛，於4分鐘內快速將黃某一家安全送達醫院，經搶救後嬰兒回復正常，脫離險境，無生命危險。

經查黃某兒子剛出生僅10餘天，因在深夜喝奶時嗆到致呼吸困難，黃某夫妻開車趕赴醫院，行經尖山派出所前見兒子情況加劇，怕延誤時間，所以才向警方求援，所幸員警協助開道，於最短時間到達醫院，讓黃某夫妻非常感謝警方。

(中時 )