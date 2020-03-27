林宥嘉和老婆丁文琪於2017年結婚，婚後生活幸福美滿，婚後一年產下兒子酷比後，在今天晚間20點30分左右於臉書報喜，宣布生下女兒「Pippi」，順利湊成一個「好」字。
林宥嘉說道「Pippi出生第一天，就霸氣送給哥哥一顆他最想要的小獅子足球，酷比好開心。不過，這當然是爸爸媽媽提前準備好的。酷比也送了妹妹一隻小雞娃娃當作回禮」。他也表示「珍惜每個平凡的當下，我們是如此幸運。太太辛苦了，請好好坐月子，什麼都不要操心，兒子就交給我吧」。
林宥嘉臉書全文如下：爸爸、媽媽、酷比，還有PippiPippi出生第一天，就霸氣送給哥哥一顆他最想要的小獅子足球，酷比好開心。不過，這當然是爸爸媽媽提前準備好的。酷比也送了妹妹一隻小雞娃娃當作回禮：）珍惜每個平凡的當下，我們是如此幸運。太太辛苦了，請好好坐月子，什麼都不要操心，兒子就交給我吧！！！
(中時 )
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