善心企業贈3500瓶噴霧式乾洗手，守護台南員警健康。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台南市安定區無患子生技公司董事長王高榮，為員警健康考量，2月19日率先捐贈4680瓶噴霧式乾洗手劑供台南市政府警察局員警使用，此善舉獲大台南警察之友會理事長林玉柱、銘士通建設董事長王瑞源響應，27日分別捐贈1500瓶及1000瓶無患子噴霧式乾洗手劑，王高榮更再加碼捐贈1000瓶。

新冠肺炎確診人數持續攀升，疫情短期內恐難完全消滅，不僅衛生醫療體系面臨嚴峻挑戰，負責治安維護工作的警察人員站在第一線受理民眾報案、處理交通事故、擴大臨檢，乃至協尋違反居家檢疫對象，均與民眾近距離接觸，故有必要提升自我保護能力。

台南市政府警察局長周幼偉十分重視員警健康，不斷提醒第一線執勤同仁須戴口罩、勤洗手及測量體溫等防疫觀念，員警在外執勤常接觸到民眾甚至是患者，因此除了口罩外，對自身防疫的清潔消毒措施就變得非常重要，遇到不便以肥皂清潔手部時，若使用乾洗手劑也能達到保護效果。

周幼偉表示，感謝林玉柱、王瑞源、王高榮三位善心企業家的捐贈，本次3500瓶乾洗手劑將優先發放各分局外事員警、分駐（派出）所、偵查隊、警備隊、交通分隊、刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊、少年警察隊、婦幼警察隊及刑事鑑識中心等第一線外勤單位同仁使用。

收到防疫物資的第一線警察表示，現階段勤務無論是居家隔離或居家檢疫的訪視工作，或是與民眾近距離接觸的酒駕取締工作，都有染疫的風險，這次收到防疫物資，讓員警感到相當窩心，也更安心執行各項勤務。

(中時 )