燦坤集團從旅行業「撤退」！燦坤集團旗下燦星網（4930）公告，因外界經營環境變化，整體營運表現未如預期持續虧損，董事會決議處分所持約53％燦星國際旅行社（2719）股權，預估處分投資利益約在2,861萬元至1,961萬元間。

燦星旅亦發訊息表示，公司已接獲侯佑霖、鄭寶蓮等二人申報及公告之公開收購申報書，並已簽訂股份買賣協議書。由於侯佑霖是亞果遊艇集團董事長，旗下有亞果遊艇開發、亞澎遊艇開發、亞青海洋文創、錚儀遊艇、樂活海洋學院、以及亞果國際潛水等六大集團企業，市場預測他收購燦星旅後，可望結合本業進一步發展。

燦星旅行社成立於2003年，是國內第一代網路旅行社，主要操作行程以日本與東南亞短線團體行程為主、自由行行程為輔，並兼營各種國旅行程與機票票券和旅館訂房業務。

挾母集團燦坤3C連鎖門市實力，燦星旅一度曾嘗試以複合店型式與燦坤3C門市合體共構，希望藉此快速發展連鎖門市提高市占，但開店租金與人力成本皆高，且公司未獲利，目前僅剩23家實體門市。

燦星旅已連續多年虧損，自2015年至2018年每股虧損分別為0.42元、1.78元、3.31元、2.96元。燦星旅累計2019年全年營收16.97億元，較2018年減少5.49億元、年減24.45％。

今年新冠肺炎強襲，旅行社與航空公司與觀光飯店是三大受災最重產業，包括雄獅、鳳凰、五福、山富與易飛網等上市櫃旅行社全受到嚴重衝擊，統計包括燦星旅在內的6家上市櫃旅行社2月營收總計達25.46億元，年衰退40.35％，其中燦星旅2月營收年減76.94％最多。資深旅遊同業認為，燦星網此時處份燦星旅股權「下車」，新冠肺炎疫情應是那根「稻草」。

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