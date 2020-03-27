台中百貨零售業受到新冠肺炎衝擊，此時正在進行的母親節檔期買氣低迷；反觀促銷活動不斷的日曜天地OUTLET，今年首季業績卻逆勢成長三成！日曜天地趁勢進行改裝及品牌擴張計劃，包括ROOTS、Le coq sportif、EASTPAK、精光堂、AZUR等20大品牌全新登場，舉辦「改裝全館開箱祭」，各品牌合計推出逾千個特色福箱，4月1日至4月20日獨家限量販售，預料將吸引搶購人潮。

日曜天地表示，自去年開始籌備改裝計畫，導入多間精品配件、服飾品牌進駐，4月1日正式以全新面貌登場。其中，預計4月17日開幕的ROOTS OUTLET最受矚目，目前也是市區唯一獨家店點，開幕首日將釋出限定優惠，預計將催出一波OUTLET買氣。

日曜天地這次集結二十大品牌同步改裝開幕，從4月1日至4月20日，全館同期舉辦改裝開箱祭，祭出最強折扣吸客，1樓國際精品館有義大利時裝品牌ARMANI祭出2折起、COACH精品包款全面3.8折起；另外，新加入的精光堂時計，推出國際知名品牌手錶及皮件精品3折起。

日曜天地改裝亮點包括B1樓休閒名品，新進駐法國運動品牌Le coq sportif，祭出全面6折起，消費滿3,800元折300元；美國經典背包EASTPAK祭出4.5折，消費滿2,000元折200元；牛仔品牌EDWIN，推出全面特價990元起；休閒服飾ROXY全面1折起；英國鞋履品牌CLARK 3折起。

日曜天地並號召品牌商、每家分別推出50～100個、合計逾千個品牌特色福箱，首日加碼限量開賣；日曜天地推出價值上千元的福箱，每個只要100元就能帶回家，幸運者用100元、就能將市價上萬元的包包帶回家！

(工商 )