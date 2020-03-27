文策院助文創業度難關，董事長丁曉菁帶領主管今（27）日召開線上記者會提出方案，第一波策進方案有三支箭，鼓勵以故事力為核心，提出產業轉型、升級、研發方案，利用此一時機增強研發創新，提升產製質量及商業價值。

產製量能要擴大，需要充足資金挹注，文策院策進產業的重要方針，是以投融資驅動產製量能大幅提升。除了透過所管理的百億國發基金，帶動民間投資能量極大化，同時透過文化創意產業優惠貸款、利息補貼、合約與著作權質押貸款等三方案，降低文化產業業者跟銀行打交道的門檻。

其中，提供優惠貸款，借貸額度3千萬至1億元，最高可借資金需求8成，讓有創新研發、培訓人才、營運周轉、或資產投資需求的業者申請；為減緩業者財務壓力，最高申貸額度3,000萬元以內，可獲得上限2％的利息補貼，最長5年為限；過去借貸需要抵押動產或個人信用擔保，現在只要拿合約與著作權質押，申請並經審核通過，就可獲得最高額度5千萬元的貸款。

文策院三箭包括：

一提供融資、投資服務，以週轉金陪伴業界度過難關。在最高申貸額度3,000萬元以內，可獲得上限2％的利息補貼，以減緩財務壓力；辦理優惠貸款、合約與著作權質押貸款；以及投融資、產業諮詢顧問一站式服務。

二協助產業策進，推出「文化內容開發產業領航旗艦計畫」，每案最高500萬元，鼓勵業界投入台灣原生內容系列開發，加碼原有的1億元經費，提升台灣產品價值與國際競爭力。

三辦理TAICCA School文策學院，對焦產業斷鏈點所需實務人才，提供金融智財等產業通識學程。

丁曉菁表示，明白內容產業界有許多創作者、經營者都在努力拚搏，期待文策院成為業界助攻者，待疫情舒緩，展開內容產業全面的研發升級和新創，化危機為轉機。

為了改善產業環境，文策院今年開展五大策進機制：

1.打造IP Pool原創文本題材庫，匯聚在地獲獎及多元內容，以類型分門別類，讓台灣原生內容更容易被開發商及投資人看見，提升一源多用的機會。並成立TAICCA內容開發基金協助加速孵化，解決開發期資金空窗問題。

2.TAICCA School 文策學院對焦產業斷鏈所需實務人才，提供金融智財等產業通識學程，實際對接產業。

3.整合數位模型庫與台南影視基地實體片場等基礎建設，協助產業打底，穿越時空說自己的故事。

4.TAICCA Angel 將組成內容產業投資人的強大生態圈，異業整合帶動文化經濟綜效。

5.IP Showcase展示台灣內容力，讓台灣作品透過國際展會切入國際產業鏈。

文策院開放業界申請「文化內容開發產業領航旗艦計畫」，以提升臺灣文化內容產業產製及商業價值之國際競爭力，每案最高補助500萬元，申請期間至4月30日止。

旗艦計畫分為「文化內容開發」及「內容產業領航行動方案」，一方面鼓勵業者透過原生內容開發、轉譯、孵化，以及有效工作模式的開發，鼓勵創作者將在地文化素材發展成系列作品，提升創作產量和品質；另方面希望業界與文策院攜手，針對產業斷鏈點提出解方，健全產業生態系，並開展文化產業經濟綜效。

今年旗艦計畫搭配策進方案，除了原有1億元計畫經費，同時透過計畫盤點與行政調控措施，在下半年將加碼經費，啟動第二波徵件，讓產業界有充裕時間提出好的方案。

(工商 )