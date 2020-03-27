受新冠疫情影響，原定今年5月2日至5日在東京國際展示場（Big Sight）舉行的同人誌市集「Comik Market 98 」27日在官網宣布由主辦單位「Comik Market準備會」公告將取消舉行。這是該活動1975年首次舉行以來第一次取消。

該市集被視為「日本國內最大的漫畫盛典」，也號稱世界最大規模漫畫市集活動。該活動一向在每年8月與12月舉行，今年為了配合東京奧運改為5月舉行。東京奧運雖已宣佈延期，官網公告表示，仍須視疫情

該活動是由業餘漫畫家同人組織在會場販售作品，在日本漫畫產業創作體系中佔有重要地位，每每吸引大批讀者與買家到場，會場人擠人，連電車都需增派班次以舒緩乘車人潮，警察也赴現場維持秩序。據《日本經濟新聞社》報導，2018年3天活動舉行期間，到場參與人數就達57萬人次，據悉經濟效果高達180億日元（約台幣50億元）。

主辦「多少年都撐了過來...」

主辦單位3名共同代表在官網聯合聲明中寫道：「1975年以來，我們曾多次經歷會場申請等問題差點無法舉行的情況，但都還是如期舉行；這次是首次必須中止活動」，並為活動舉行前1個月才做出宣布向相關者致歉。

(中時 )