林俊傑（JJ）27日迎接39歲生日，因應新冠肺炎疫情，他今晚以直播方式舉辦見面會，減少粉絲外出群聚的機會；見面會上，JJ好友陶喆、五月天的阿信與怪獸，以及蔡健雅（Tanya）擔任嘉賓，日前新婚的黃子佼也義氣主持；陶喆感性表示：「謝謝JJ的愛心把我們聚集在這。」阿信先與怪獸透過VCR獻唱〈不為誰而作的歌〉送上祝福，沒想到阿信隨後驚喜現身，成為見面會大彩蛋。

阿信隨後推出事前準備的二個大蛋糕，與JJ一人一個現場擠上奶油、完成蛋糕。阿信用奶油擠出「瀏海永遠密不可分的JJ」一張臉，沒想到竟然被Tanya誤以為是猴子，笑翻現場所有人；平時在台上呼風喚雨的兩位大咖歌手，做蛋糕手忙腳亂的呆萌模樣全被直播出去，難得畫面相當有趣。

陶喆近期大多待在家裡防疫，空閒時間親自下廚、做甜點讓老婆品嚐，他上月初在新加坡開唱，JJ特地延後自己當天的工作到場支持，讓陶喆相當感動，今禮尚往來助陣JJ的生日見面會，兩人合唱〈就是愛妳〉，JJ為此還特地練了一段琴，默契絕佳。

Tanya因受疫情影響，昨天宣布5月在小巨蛋的演唱會將延期，預計最晚6月底前公布替代檔期。Tanya今天表示：「希望一切不好的都能快快過去，我們一起克服這一次的疫情，雖然大家最近都困在家裡，但我們可以利用這段時間充實自己。」她不忘提醒自己的歌迷：「演唱會延期，我知道大家可能很Sad（悲傷），但我想拜託大家『不要退票』！」隨後與JJ合唱〈我要給世界最悠長的濕吻〉，並試吃JJ事前親手做的餅乾。

聊起生日這天舉辦直播節目，JJ說：「原本今天我要在上海辦演唱會，因為疫情延後了，希望大家先照顧好自己，等一切都安好的時侯再安排。」透露新專輯正如火如荼製作中，「新歌對我自己來說都是新的挑戰」。他也感謝佼佼百忙抽空力挺：「今天我一定要來沾沾佼哥的喜氣。」佼佼說：「謝謝JJ發起這麼有意義的活動，這也是我們藝人應該做的，帶給世界正向的力量。」節目尾聲，JJ許願全世界、身邊所有人越來越好，大家攜手度過疫情威脅。

(中時 )