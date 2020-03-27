新冠肺炎疫情迫使全球30億人口被禁足，經濟學家已預警，這可能引發近代最劇烈經濟衰退。各國中央銀行和政府為避免爆發信貸危機，已祭出空前大規模財政和貨幣刺激措施，以支撐國家經濟。

根據國際信評機構標準普爾（S&P）警告，新冠肺炎疫情將導致歐元區和英國今年經濟遁入衰退，各自國內生產毛額（GDP）預估將萎縮達2%。

實體經濟與總經重挫，但宅經濟與防疫相關經濟成為疫情紅利產業，消費由實體轉移至線上明顯增溫。因防疫限制民眾外出，進一步拉抬線上遊戲、追劇等需求。當前全球最大的串流影音龍頭網飛(Netflix)已宣布將配合歐盟政策，限縮歐洲地區流量，以確保當地用戶的使用品質。

受疫情和封城措施影響，歐洲的實體店面消費遭受重創，但情趣玩具銷售業績一路飆！(圖／The Irsh Sun)

實體店面被拋棄，歐洲的消費者湧向網路購物，口罩是線上平台首當其衝的熱銷商品，電商資料顯示，西班牙的口罩銷售額一個月內增長了188倍，防毒面具銷售額增長了20倍。在義大利，口罩銷售額更暴漲540倍，空氣清淨機銷售額成長8倍。

歐洲人同時還「囤積」了很多「宅在家」的生活和娛樂用品。西班牙一家電商平臺的LED電視的銷售額比上個月增長了212%、咖啡機增長了531%。另一方面，在西班牙和義大利兩國，充氣娃娃銷量跟去年同期相比，分別增長了262%和480%。

情趣廠商廣告打著，自我隔離不一定是最壞的！所有情趣娃娃均由白金級有機矽製成，還天然抗菌！（圖／IG）

相關行業負責人表示，疫情使宅經濟加速成長，實體消費轉移至線上消費明顯增溫，為了抓住商機，不少業者停止線下實體廣告並將預算放在多種不同的線上平台，甚至提前備貨到海外倉庫。

(中時電子報)