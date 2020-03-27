花蓮檢疫所遭英國情侶控訴像監獄，所方也PO出房間照片反擊 (圖／花蓮檢疫所提供)

日前一對英國情侶來台隔離，卻透過女方母親投書BBC，控訴花蓮檢疫所如同監獄，引起全台憤怒，如今女方娜塔莉道森也正式做出回應，表示BBC報導並非事實，更沒要求母親跟媒體聯絡，很開心看到報導被下架，再次感謝台灣政府，同時也跟相關單位致歉。

稍早英國在台辦事處在臉書為道森代發聲明，道森在聲明中指出，該篇BBC報導內容有誤，也知道這則新聞在台灣引起廣泛關注。她強調，自己完全尊重台灣檢疫程序，也沒有質疑過，雖然一開始入住時的確有發生問題，但管理人員與英國在台辦事處人員聯繫過後也都解決了。

道森表示，由於離家太遠，加上疫情爆發，她的母親一直相當擔心，但自己從未要求母親跟媒體聯絡，非常遺憾發生這件事，也很開心該篇報導被下架。

道森說，台灣一直以來都是她最希望拜訪的地方之一，自己也相當感謝政府單位在檢疫期間給予的支持，同時也對相關人員致歉。

(中時電子報)