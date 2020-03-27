台南是觀光大城，台南市長黃偉哲考量疫情對於台南的觀光產業影響特別重大，要求市府團隊積極爭取中央振興紓困專案經費，並加強推展各項觀光旅遊業務，與觀光業者並肩努力共度難關，以促進台南觀光發展。

市府觀光旅遊局局長郭貞慧表示，在觀光產業紓困振興措施方面，已辦理9場業者座談會，邀集410家以上業者傾聽需求並共同研議對策，並提供賦稅優惠措施、提高補助額度，研議各景區設施委外經營租稅減免等協助方案。

市府更將提出17項將近8億元的振興計畫，預計向中央爭取紓困振興計畫經費補助，以協助台南觀光能度過難關，並在疫情後加速振興復甦。

在防疫措施方面，觀旅局則推出「戶外婚禮」、「食在安心」與美食業者共推養生安心餐、「居家檢疫家人安心住」等防疫專案，提供國人於防疫期間仍可安心生活的各項觀光配套作為。

此外，因應2020台灣國際蘭展延期，主題館3萬株蘭花緊急撤場，為使蘭花的美能持續綻放，將這些蘭花移置虎頭埤、德元埤等10多處景區「遍地開花」，自3月11日起至26日之統計數據，虎頭埤即湧入遊客數逾2萬人，為去年同期2倍、德元埤也較去年同期增加13％，因遊客反應熱烈，展示將延長至清明連假結束。

(中時 )