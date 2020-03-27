湖北省台辦希望循第二輪包機形式自武漢送回滯留台人。對此，陸委會今天表示，上海「類包機」是為盡速接回國人，至於接返滯武漢台灣民眾，會與陸方在前兩次經驗與基礎下協調。

陸委會表示，海基會已洽請華航安排3月29日及3月30日兩架次定期航班，目的為盡力接返所有滯留湖北民眾，海基會也會視實際需求人數，再與相關機關及華航協調如何妥適安排。

陸委會指出，目前武漢尚未完全解封，滯留武漢民眾可能無法離城至上海搭機，對此，政府會在前兩次執行經驗與基礎上，持續與陸方溝通協調，待商定後盡速安排人員返台。

另外，中國民航局26日晚間發布通知要求其國籍航空與外籍航空的國際航線只保留一條、每條航線減為一週不超過一班。陸委會表示，兩岸航班是據兩岸空運相關協議執行的航線航班，非屬國際航班或國內航班。經洽交通部民航局，目前尚未接獲國籍航空公司反映兩岸航班異動情形。

陸委會強調，有關3月29日及3月30日接載滯留湖北民眾的兩架次上海飛桃園的華航指定航班，並沒有受到陸方民航局發布通知的影響，目前仍依原定計畫作業中。

(中時 )