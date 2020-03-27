印度防疫拉警報。北部旁遮普邦70歲男子巴爾德夫．辛格（Baldev Singh）不聽勸，從歐洲重災區義大利與德國旅遊回國後拒絕自我隔離，甚至跑到外地參加一個大型集會。辛格日前過世，死後才確診感染新冠肺炎。印度當局不敢掉以輕心，立刻下令20個村莊約40,000名居民必須隔離，以免病毒擴散。

印度人口13億，一旦疫情失控，將是災難。目前印度確診病例累計為640人，其中30例在旁遮普邦。但是專家擔心，實際確診人數可能更高，因為印度檢測率偏低，在世界排名是後段班。

辛格這位超級傳播者去世前，曾參加錫克教傳統盛大節慶「霍拉莫哈拉」（Hola Mohalla），為期6天的慶祝活動每天吸引大約10,000人。

他去世一周後，已知19位親戚檢測呈陽性。當地一位高階官員表示，已追蹤到與他直接接觸的550人，預期數字還會持續增加。當局已封鎖了他所住地區周圍的15個村莊。毗鄰邦的另外5個村莊也被封鎖。而被下令隔離的人多達4萬人。

印度自25日起全國進入21天封鎖期，13億人得禁足，但仍可以出門採買食品和藥品等基本民生物資。。

(中時 )