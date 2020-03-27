在英國首相鮑里斯．強生(Boris Johnson)在推特上宣布確診新冠病毒後，英內閣成員衛生部長漢考克(Matt Hancock)也隨後宣布確診。他表示幸好自己的症狀輕微出現，目前正自我隔離中，未來會在家中遠距辦公。

Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

漢考克在推特上表示，「遵照醫療建議，我日前接受新冠病毒採檢，檢測結果為陽性。還好目前症狀輕微，我會在家自我隔離，同時以遠距方式持續工作。」

韓考克已檢測出新型冠狀病毒陽性反應，他在推特上表示：「根據醫學建議，我進行病毒檢測，發現是陽性反應，值得慶幸的是，我的症狀很輕，我現在在家工作、自我隔離，重要的是，我們遵循國民健康署（NHS）的指示，保護我們健康同時挽救生命。」

他透露自己將自我隔離到4月2日，「對我來說，幸運的是，到目前為止，症狀一直很輕微，因此我能夠繼續推動英國應對疫情的工作。很感謝國民健康署的每個人，他們在社會醫護領域努力，全力以赴。我將繼續竭盡所能，為護理人員提供他們所需的支持。」

(中時電子報)