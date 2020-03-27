新冠肺炎疫情愈燒愈熱，然留在台灣工作或旅遊的外國友人，多從外國新聞網站或朋友群組得知訊息，但有人反映，因語言關係台灣新聞有看沒有懂，台南市政府第二官方語言辦公室表示，計畫將疫情相關訊息翻譯成英文，公布在市府相關網站，讓外國朋友能同步掌握疫情。

台灣民眾除了由衛生福利部疾病管制署記者會掌握疫情，還可從疾管家APP獲得即時資訊，電視、平面新聞媒體資訊也很充足，但因種種理由留在台灣工作或是訪友、旅遊的外國友人，若不懂中文，疫情資訊多來自國外新聞網站或朋友群組，對台灣疫情、抗疫措施、抗疫成果反而不清楚。

台南市政府二官辦表示，目前疫情訊息統一來自衛福部疾管署每日所召開的記者會，以及「疾管家」、「衛生服務部」官方line；提供外籍人士訊息的部分，衛福部官方網站有英文版、有提供英文版新聞稿。

此外，移民署查緝外來人口也不忘做好防疫工作，製作多語言宣傳標語，前進移工宿舍宣導防疫；台南市府也提供外事警察服務專線，為外籍人士服務；南市府將進一步特別為外籍人士製作宣傳圖卡，方便外籍人士獲取衛福部疫情英文訊息。

(中時 )