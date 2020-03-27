連英國衛生大臣也確診 21:232020/03/27 中時 鍾玉玨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 衛生大臣韓考克（路透） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating. Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij— Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020 英國內閣又一人中鏢。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）新冠肺炎檢測結果呈陽性。韓考克推文表示，自己症狀輕微，並已自我隔離和居家辦公。他強調，重要的是要聽從醫療人員的建議，待在家裡，就是拯救別人。 (中時 ) #考克 #英國 #衛生 #大臣 #確診 也許您會感興趣 推薦閱讀 台添16確診案 境外移入13本土3 04:102020/03/23 焦點新聞 一眉哥秀肌肉 駁確診傳言 04:102020/03/23 運動天地 豐田主力車生產線2員工確診 10:512020/03/23 國際 國內新增26確診 25例境外 最小未滿5歲 13:392020/03/23 生活 中研院一確診者曾使用體育館2小時 引發憂慮 21:422020/03/23 生活 新冠病毒回馬槍 再襲亞洲 01:202020/03/24 國際大事 案181旅遊史曝光引眾怒：國外發病硬要回台！ 17:562020/03/24 生活 北港媽祖醫院有確診者？ 院方報警 19:092020/03/26 社會 新增15境外2本土 總計252人染疫！蘇益仁：清明是關鍵 仍需作最壞打算 04:102020/03/27 生活新聞 《國際經濟》超過中國、義大利，美國新冠肺炎確診數全球最高 09:262020/03/27 財經 國際熱門新聞 5歲兒傻傻「抱著屍體睡」！醫護媽染疫慘死…16小時才被發現 - 國際 大國領袖確診！英首相強森推特自爆感染新冠肺炎 - 國際 英首相自曝確診新冠病毒 歐洲股市擴大跌幅 - 時事 僅30％有效？西班牙退貨陸快篩 陸使館透露真相了 - 國際 影》沒症狀 美新冠患者肺部火速崩壞 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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