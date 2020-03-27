Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.



I‘ve tested positive. Thankfully my symptoms are mild and I’m working from home & self-isolating.



Vital we follow the advice to protect our NHS & save lives#StayHomeSaveLives pic.twitter.com/TguWH6Blij — Matt Hancock (@MattHancock) March 27, 2020

英國內閣又一人中鏢。衛生大臣韓考克（Matt Hancock）新冠肺炎檢測結果呈陽性。韓考克推文表示，自己症狀輕微，並已自我隔離和居家辦公。他強調，重要的是要聽從醫療人員的建議，待在家裡，就是拯救別人。

(中時 )