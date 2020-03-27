全球新冠肺炎疫情發燒，在國外旅遊、工作、求學者紛紛回國，在台灣旅遊工作的外國人也紛紛打包行李回家。每年台灣國際青年文化交流協會（ICYE）中介國外青年志工到台灣偏鄉學校服務，德國政府日前緊急要求德國志工盡快返國，但其他另有4名其他國籍志工考慮後選擇先留在台灣。

於台南市新市國中駐校志工包海藍（Hannah Becker），日前收到德國政府與國際志工總部的通知，要求她盡快離台返國，雖然包海藍覺得台灣的防疫做得不錯，不想這樣就離開，但在德國的家人溝通後，最後還是決定回到德國，20日晚間搭機離台。新市國中師生也為她舉行歡送會，送上禮物與特製的校友證。

另一名於台南市六甲國中駐校的柯黎皓（Nick Heukelbach），也於20日搭機離台，學校師生同樣十分不捨，還有學生說，「歐洲不是比我們危險？為何不留在台灣比較安全。」還有老師不捨他回國又擔心他的安全，難過的哭了。

柯黎皓說，他也很不想回去，但實在沒辦法。六甲國中師生為他舉辦歡送會，還送他兩盒口罩、台灣國旗、茶葉、珍珠奶茶原料，接待家庭還用台灣檜木雕刻了一個台灣送他。

台灣國際青年文化交流協會解釋，由於德國政府有贊助德國志工經費，因德國為了防疫，決定召回志工。協會在疫情爆發後，也主動與各國志工保持聯繫，詢問是否有需要協助地方。

協會去年夏天一共協助9名國際青年志工到台灣偏鄉學校駐校服務，由各校與志工自行規畫課程，歷年來成果也非常受肯定。去年這批9名志工中有5名為德國籍，30日前將全數返國，另有瑞士、奧地利、芬蘭、宏都拉斯的志工考慮後決定先留在台灣。

留在六甲國中服務的奧地利志工高亭楠（Bettina GÖtzinger）表示，因為現在情勢很亂，要回國也訂不到班機，轉機的話要兩天的時間，還要冒被感染風險，她的家鄉雖然無人確診，但她的家人都尊重她的意見，要留下來或回國都支持她，高亭楠考慮後也決定先留下來觀望局勢，畢竟現在留在台南環境相對安全。

(中時 )