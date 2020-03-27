近期因入境居家檢疫人數倍增，使得居家檢疫人數持續攀升，預估台中市就有5,600多人需要居家檢疫，台中市政府因此推出「安心旅宿」政策，目前已有100多家飯店、旅館、民宿業者，包括金典酒店、林酒店、全國大飯店等紛紛響應，針對居家檢疫者的家屬推出「安心住房專案」，搶搭防疫住房商機。

其中，金典酒店不僅推出「安心住房專案」，因應企業為了避免群聚感染，開始採異地辦公措施，特別將原本獨立隔間的會議廳規劃為「安心辦公室」，可使用上午八點起至下午五點半的全日時段，以每週1.4萬元起的優惠案，可享免費無線網路、文具、礦泉水等，如有簡易會議需求，同樣有簡報架、白板等會議設備提供，在「安心辦公室」上班者，還可享85折優惠。

金典酒店表示，「安心住房專案」特別針對因入境需要進行居家檢疫者的家屬，同時響應台中市政府提出守護檢疫者及隔離者與家屬健康，鼓勵返台民眾在家居家檢疫或隔離，家人則外出安心旅宿的政策，民眾可選擇入住雙人豪華客房每晚2,500元不含早餐，或每晚2,700含2客早餐的方案。

若為4人入住，則可選擇豪華家庭房，同樣分為每晚4,200元不含早餐，或每晚4,700含4客早餐的方案。選擇此住房專案需至少住滿7天，且需出示家人居家檢疫證明書等；另外，若加價1,000元，將提供金典精選餐盒午餐及晚餐各2份，民眾可在房間內簡單享用美食。

金典酒店進一步表示，針對居家檢疫及隔離者的家屬入住安心旅宿，台中市政府提出補助措施，與居家檢疫及居家隔離者同一戶口且共同生活的家屬，連續14天入住台中市同一家合法旅館或民宿，市府將補助每戶5,000元。

(工商 )