在港股上市的保險業者中國太平27日發布2019年財報顯示，全年淨利為90.09億港元，創歷史新高，年增30.9％；集團總保費及保單費收入為2,230億港元，年增11.7％。不過，中國太平股價未獲激勵，27日盤中大跌5.86％。

中國太平港股27日收報12.34港元，下跌4.93％，一年來累計大跌45％。

香港經濟通通訊社報導，新冠肺炎疫情持續擴散，對此，中國太平董事長羅熹27日表示，從金融及貨幣角度來看，疫情造成資產收縮，而在經濟層面，疫情最大的影響是造成消費縮減。羅熹認為，資產收縮屬短暫問題，因為很有可能透過貨幣政策操作而得到緩解。

羅熹指出，消費縮減屬於長期問題，主要是來自失業率問題及供應鏈斷裂。該問題仍然需要研究對策。在相關問題的影響下，保險行業的保值需求將因流動性不足而大幅下跌，但保障需求將會上升，因為市民在生活上需要保障。行業應把握相關機遇，發揮自己的功能，而且有信心能夠順利達成設定的目標及發展。

此外，中國太平子公司太平人壽總經理程永紅指出，受到疫情影響，2020年第一季保費數據可能出現負增長。但太平人壽的管理團隊和銷售隊伍在疫情的影響下，將所有的線下工作無風險地銜接到線上。

程永紅表示，觀察第一季整季情況，保費明顯受到疫情影響，因為作業流程改變，使得員工客服的難度增加，面談活動也受到影響，導致保費數據明顯下跌。不過該公司的增員目標順利完成，截至26日代理人數目達到8.5萬人。

(工商 )