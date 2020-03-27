中央氣象局預報顯示，今晚到明(28)日鋒面將會通過臺灣地區，中部以北及東北部地區仍有陣雨甚至雷雨發生的機率，中央氣象局今晚對10縣市發布大雨特報，局部地區也會有降雨機率，而鋒面通過後東北季風增強，北臺灣降溫較為明顯。

中央氣象局今晚對10縣市發布大雨特報，包含基隆市、新北市、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣以及台東縣，提醒上述縣市民眾出外務必攜帶雨具，也要注意雷擊的發生。

天氣風險(Weatherrisk)管理開發公司總經理彭啟明表示，目前鋒面在台灣北方外海逐漸接近，預估今天深夜過後北部、中部及東半部又會轉為有雨的天氣，而且可能伴隨雷電訊號，短時間局部會有較大的雨勢發生，明天嘉義以北雨勢較為明顯，南部雲量也會變多，偶有短暫陣雨，要到明天下半天至晚間鋒面移出後乾冷空氣移入，各地降雨才逐漸停止。

彭啟明指出，明晚鋒面通過後冷空氣緊接南下，明天北部高溫明顯下降至23度，和今天高溫相差達8度，中南部中午高溫略降至26-28度。周六晚間到下周日(29)清晨是這波冷空氣最明顯的時間，北部及東部低溫約在15-17度，南部則降至18-20度，提醒大家要留意溫度變化調整穿著。

彭啟明提醒，下周中國大陸南方雲系移出，會有些中小對流系統接近，因此下周天氣較不穩定，還有待觀察。

(中時 )