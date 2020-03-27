近來政治力介入警界人事越演越烈，除了各種黑函、檢舉信滿天飛，還有特定媒體不斷放話，動機可議。

對於外界不實指控警政署長涉嫌偽造文書、違法任用秘書幕僚人員等情事，警政署提出嚴正駁斥，強調相關人事作業均援例依警察人員陞遷辦法辦理，並符合署長室秘書幕僚用人之功能、專業、專長等原則，且經過督察、政風單位會同審辦。

內政部政風處認為，署長辦公室3名官警原是2線3星，在陞職備取排名中，分別約在6、70名左右，陳家欽涉嫌授意人事室主任張淑芳，教唆3員撰寫「職務歷練」、「警政交流」等不實職務報告，先平調到刑事局，再於全國海選徵調中中選，晉陞2線4星專員。

警政署表示，歷任署長室秘書幕僚人員之任用，均依警察人員人事條例及警察人員陞遷辦法第4條徵調等規定，秉持專才專用辦理，並舉歷任署長的4名秘書人員為例，指都是依規定免經甄審，不需照積分順序進用；支援署長室期間，均未實際在佔缺單位辦公。

其中，秘書一：直轄市政府警察局2線3星股長，於2008年間占原職支援署長室，同年再調任刑事局2線3星組長占缺，仍續支援署長室，2009年徵調陞任署3線1星秘書。(該局積分排名百名之後)

秘書二：直轄市政府警察局2線3星股長，2008年間占原職支援署長室，同年再調任刑事局2線3星組長占缺，仍續支援署長室，2010年徵調陞任署3線1星秘書。(該局積分排名百名之後)

秘書三：直轄市政府警察局2線3星股長，2015年間占原職支援署長室，同年徵調陞任刑事局3線1星技正占缺，仍續支援署長室。(該局積分排名40名之後)

秘書四：縣市警察局2線4星分局長，2016年間調陞刑事局3線1星秘書占缺，支援署長室。(依分局長職務歷練，排名50名之後)

官警透露，本案沒通知、詢問相關當事人，亦無請當事人陳述說明，逕予函請調查，有違常情。對於警政署種種不實的指控，已經嚴重打擊警察內部團結與士氣，警政署長任用秘書幕僚、取才，皆依據警察人員人事條例等相關規定及專業考量，希望外界停止不實指控，讓警察專注於治安、交通及防疫等相關工作。

(中時 )