奇蹟！2017年7月在友誼賽中因心搏停止倒地，成為植物人的前阿賈克斯足球員諾里（Abdelhak Nouri），於昏迷2年8個月又19天之後，今天奇蹟般的甦醒。雖然還不能下床，但諾里的哥哥興奮表示，「他可以眨眼溝通，也知道自己在家裡！」

現年22歲的諾里有荷蘭與摩洛哥雙重國籍，他在奧地利與德甲文達不來梅的一場季前熱身賽中，突然心搏停止倒地，並導致嚴重的腦部損傷，成為所謂的植物人。

阿賈克斯坦承疏失，認為隊醫溫特（Don de Winter）沒有照著歐洲足聯的規定，延誤了現場第一時間的急救時機。前荷蘭國門、現阿賈克斯執行長范德薩（Edwin van der Sar）表示，當時應該更早使用自動體外心臟去顫器（AED）來搶救，因而開除了溫特。

好消息是，昏迷超過兩年半的諾里，今天竟然奇蹟甦醒。諾里的哥哥說：「他醒了，又昏睡過去，雖然還無法下床，但他會吃東西、會打嗝。他可以眨眼跟我們溝通，只是還不能持續很久，這似乎是他目前能做的最劇烈運動了。」

范德薩強調阿賈克斯對諾里的健康有責任和義務，非常高興聽到他甦醒的消息，「能夠醒過來，他的狀況有可能愈來愈好。也許不是必然，但這是有可能的！」

2010年，巴拉圭國腳卡巴納斯（Salvador Cabañas）在夜店遭槍擊頭部，兩年後竟然奇蹟似的重返足球場。如今成為植物人的諾里也從鬼門關前走了回來，年輕的他有無可能恢復昔日身手、重新踏上綠茵，又是個令人期待的振奮故事。

(中時 )