台灣西半部今天迎來鋒面，經濟部水利署把握時機，今 (27) 日進行今年第4次地面人工增雨，分別在下午1時30分、2時10分，於翡翠、石門、寶二、曾文、南化及甲仙堰等6地分次進行，每次每地燃燒2支焰劑。目前成效還沒統計，但希望能為當地多帶來1成降雨量。後續因為水庫水位仍低，仍會把握適當時刻施作。

這次施作人工增雨地點，除翡翠水庫水位7成8較高外，其餘像是石門水庫蓄水率儘及4成、寶二約3成3，曾文更慘不到2成5，都是急需甘霖的地方。

水利署指出，選擇這幾處除希望增加集水區降雨外，也有考量該地雲層風向因素。今日午後山區有熱力對流機率，氣流環境合適，所以各水庫管理單位於下午進行二波增雨作業。

雖然水利署日前說盤點用水可撐到5月，但因今年春雨不佳，除積極施放人工增雨外，也會積極採取水源調度、節水管理等作為，降低枯水影響。

(中時 )