新冠肺炎從大陸武漢爆發後重創歐洲，科學家對於新冠肺炎病毒陸續有了更多的發現，根據英國研究顯示，有76.5%的重症患者體重過胖，警告2/3的英國人都屬於新冠肺炎的高風險群！

根據英國「威廉李德商業媒體集團」旗下的《美食導航者》（Food Navigator）報導，英國保健署（National Health Service，NHS）19日的統計顯示，在196名確診新冠肺炎的重症患者中，有57名女性、139名男性，平均年齡64歲，其中已確認23名患者在染病前，日常生活需要他人給予某種程度上的協助，155名可以完全自理生活。

新冠肺炎英國延燒，就連英國首相強生也確診感染。 （圖／Business Insider）

在196例的患者當中，有56例的身體質量指數(BMI)，為25到39.9，58例BMI指數為30到39.9，13例BMI指數為40以上，佔所有重症患者的64%。按照英國NHS公布的BMI標準，BMI18.5到24.9是健康體重，25到29.9代表超重，30到39.9代表肥胖，40以上代表嚴重肥胖。

研究顯示，肥胖代表病患可能面臨嚴重併發症，且身體會提高免疫力抵抗相關炎症，結果反而沒有餘力對抗病毒，同時肺部無法舒張、吸入氧氣，因此肺部的狀況往往會迅速惡化；此外，由於BMI值超過40的重度肥胖者，多數也同時罹患了嚴重的肥胖肺換氣不足綜合症，睡覺時肺部換氣不足，甚至有阻塞性睡眠呼吸暫停、平時呼吸困難等症狀，染疫後病情將更加嚴重。包括美國心臟病學會專家也一致認為，冠狀動脈疾病患者對於「病毒性呼吸道感染症」的急性發作或重症發作的風險都會增加。

(中時電子報)