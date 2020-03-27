美國已成為全球新冠肺炎疫情最慘重的國家，醫護人力疑似也已告急。據香港中通社27日報導，美國國務院領事事務局26日在社交平台發文，鼓勵各國廣大的醫療工作者赴美，幫助美國抗疫。文中鼓勵尋求在美工作或交流的專業醫療人員，尤其是那些致力於治療或緩解新冠肺炎疫情的專業人員，與就近使館或領事館聯繫申請簽證。

美國國務院領事事務局也在其官網發布了這則消息，並且具體列出上述醫療人員可以辦理的兩類簽證類型，一類是H簽，即簽發給赴美短期工作的申請人；另一類是J-1簽，這類簽證主要針對目前已經在美的外國醫療專業人員，J-1簽通常可一次延長一年，最長可達7年。

不過，據海外網報導，消息中也明確提到，簽證到期日期並不能決定個人可在美國停留的時長，如果需要延長停留時間或調整簽證身分的人，必須向美國公民及移民服務局提交申請。

紐約市內的醫院是全美抗疫的前線。中通社引據美聯社報導說，在紐約市，醫護人員越來越擔心自身的健康安全問題。由於缺乏檢測和防護物資，紐約市醫院的職員擔心的已不是會不會感染，而是何時染上新冠肺炎。多名醫生、護士以及護理人員強調，急診室和加護病房的工作條件不斷惡化。

然而，最令人擔憂的情況要數官方指南的內容調整，指南允許接觸過新冠肺炎的醫護人員繼續工作，只要他們沒出現症狀。一些醫護人員說，他們被告知只要他們沒有症狀，即使他們的新冠肺炎檢測結果呈陽性，他們也可以繼續工作。

(中時 )