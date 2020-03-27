印度央行周五（27日）閃電調降基準利率三碼，希望能減緩新冠肺炎對經濟造成的重擊。不過這項利多依然不敵全球疫情持續惡化，印度股市周五持續震盪走勢。

在降息消息宣布後，由印度藍籌股組成的Nifty50指數逾3％漲幅應聲縮減，最後收盤僅小漲0.22％。至於最被廣泛使用的Sensex指數也一反日前漲勢，終場以下滑0.44％報收。

繼印度政府日前發布226億美元的經濟刺激方案後，原本預定下周將召開例會的印度央行，也提早在周五開會，會後緊急宣布把視為基準利率的附買回利率從5.15％一口氣調降到4.4％，加入其他央行降息抗疫的腳步。至於攸關商業銀行放款活動的附賣回利率，更大幅調降90個基點到4％。

印度央行總裁達斯（Shaktikanta Das）強調，這波疫情對總經造成的需求與供給風險將相當嚴峻，因此央行有必要竭盡全力來避免國內經濟遭到這次疫情的重創。

(工商 )