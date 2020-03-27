第42屆金穗獎於今晚7點揭曉所有獎項，雖因遇上新型冠狀病毒肺炎疫情而改成線上頒獎模式，但仍不減影人們的熱情，本屆金穗獎「個人單項表現獎－最佳女演員」，由演出《無塵之地》的黃瀞怡（小薰）拿下，演技備受評審肯定，她得獎時也開心表示：「聽到得獎的當下很開心又有點激動。很謝謝評審、謝謝導演、謝謝《無塵之地》的所有演職員，也謝謝上帝。今天早上夢到媽媽，媽媽一定是要來恭喜我的。」

一般作品類「首獎」由《蟾鳴》獲得，導演游翰庭同時一舉拿下本屆金穗獎最佳導演獎，除了導演的風格與敘事能力廣受評審團青睞外，擔任男主角的楊傑宇，也以他精湛的演技榮獲「個人單項表現獎－最佳男演員」，導演對劇情的鋪陳、演員內斂卻極具張力的情感皆受到肯定，被認為是本次的大黑馬。

一般作品類中「最佳動畫片」由去年獲得金馬獎最佳動畫片的《金魚》拿下，評審認為，該片以生動的方式刻畫專制社會下的反抗行動，極具寓言意義，發人省思。最佳紀錄片由挑戰時代禁歌題材的《塩埕區長》獲得；至於向1980年代邱剛健執導同名影片致敬的《唐朝．綺麗男》，順利摘下最佳實驗片的獎項。

另外，一般作品中3項優等獎分別由《主管再見》、《以啟山林》與《大吉》拿下，除《以啟山林》為紀錄片外，其餘皆為劇情片，其中《主管再見》的演員李曆融、陳恩、侯哿可也拿下「個人單項表現－最佳整體演出」，評審認為，3位男演員無論角色外型、口音表情、肢體演出之於特殊角色的詮釋極具說服力，群體演出各有火花卻缺一不可，雖素人質樸出演亦令人印象深刻。

學生作品中「首獎」由動畫片《看無風景》奪下，全片以水墨動畫的方式呈現，鄉野記憶的詮釋倚賴著黑白色，水墨的筆觸結合背景音樂勾勒出人物的情緒起伏，獨特的表現手法也讓評審團驚嘆眼睛為之一亮，百看不厭，《兩場葬禮》也不負眾望拿下學生作品中的「最佳導演獎」、「優等獎」以及「個人單項表現獎－最佳攝影」等3獎，評審團認為該片整體掌控有大將之風，未來可期，「最佳劇情片」則由《合十》拿下。

(中時 )