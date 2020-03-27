美國近日來新冠疫情大爆發，使原已緊缺的醫療人員更形不足，國務院為此對外發出通告，鼓勵其他國家的醫療人員前往美國協助對抗疫情，特別是參與救治或解新冠肺炎疫情的專業人員，可以就近向各地美國使領館申請簽證。這個消息對於處於緊繃狀態的中美關係顯得特別微妙，大陸各地協助湖北與武漢抗疫隊伍正陸續返鄉，是否會組織對美醫療援助隊伍，值此非常時刻，特別值得觀察。

據《環球時報》報導，美國新冠疫情爆發，醫療資源不足之外，醫護人員更嚴重短缺。美國國務院領事事務局在其官方推特以及官網發文稱，美國政府鼓勵外國醫療工作者赴美，幫助緩解疫情。

通知指稱，「我們鼓勵申請赴美工作簽證或交流訪問簽證的專業醫療人員，特別是那些致力於參與救治或緩解新冠肺炎疫情的專業人員，可與就近的使館或領事館聯繫申請簽證。」

報導說， 通告具體列出了上述醫療人員可以辦理的兩種簽證類型，一類是H簽證，即簽發給赴美短期工作的申請人；另一類是J-1簽，這類簽證主要針對目前已經在美的外國醫療專業人員，J-1簽通常可一次延長一年，最長可達7年。

不過，通告中也提到簽證的到期日期並不能決定個人可在美國停留的時長，如果需要延長停留時間或調整簽證類型的人必須向美國公民及移民服務局（USCIS）提交申請。

全美新冠肺炎疫情持續惡化，目前已成為全球範圍內累計新冠肺炎病例最多的國家。根據美國約翰斯·霍普金斯大學公佈的即時疫情資料，截至美國東部時間27日4時07分，美國累計病例確診病例達到85991例，其中死亡病例1296例。

報導指出，疫情當前，美國醫療資源短缺問題也很嚴重，例如美國疫情最嚴重的紐約州和紐約市面臨著病床、呼吸器等醫療物資極度短缺問題。紐約州州長科莫說，到疫情出現峰值時，紐約州將需要大約14萬張病床，4萬張重症病床，而目前全州大約只有5.3萬張病床和3000張重症病床。

在應對新冠疫情的醫療資源與醫療人力上，目前全球大概只有中國大陸還有能力對外輸出，這些大陸醫療人員已有相當豐富的新冠病患醫治經驗，加上正在大量出口對外援助的醫療資源，應該是美國急需的助力，但美中關係從雙方開打貿易戰以來持續緊繃，雙方長期惡言相向、箭拔弩張，雙方有誰會先開口，非常值得觀察。

(中時電子報)