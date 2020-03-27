一名人夫偷吃被抓，遭妻子告上法院，不過當時法官認為妻子提出的證據跟法證明兩人有「彼此性器官的交合」而判無罪，不過正宮在先生中風時又發現其手機有激情音檔，當中幾句對話讓法官認定兩人有「交合」因此改判中風男有期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

判決書指，被告於103年3月26日、103年10月13日、104年12月4日與小三分在雲林的汽車旅館開房並錄下激情對話，其中黃男說「潤滑液又流出來了，這麼快」「你好燙」「喜歡我幹你嗎」等語，法官認為這些都是「常人從事性行為時，往往於毫無防備之放鬆狀態下，口出性行為慣發之反應與感言」加上「幹」的用法，在客觀是指男性陰莖進出女性陰道行為，還有現場不時聽聞到小三「喔～喔～」的呻吟聲，法官因此認定兩人有發生性行為。

雖然一審法官認為這3段錄音是私人所取得之證據，認為無證據能力，不過二審法官則認為，正宮自先生手機內留存LINE對話內容，對先生就婚姻之純潔已生合理懷疑，為證實他有違反婚姻純潔義務事實，而存取前揭錄音檔案，核屬妻子為維護婚姻純潔所作出之必要努力，認定錄音檔為有證據能力。

因此改判有丈夫期徒刑5個月，得易科罰金15萬元。

(中時電子報)