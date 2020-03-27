由於新冠肺炎（COVID-19）爆發，全球都鬧口罩荒，為了解決口罩需求，我國動員大量人力加開產線，並配合「口罩實名制」的政策實施，確保民眾都能夠能夠領到。有位女大生在網路上分享，她看到實名制口罩「一行字」馬上感動萬分，而眾人直呼「屬於我們的驕傲」！
一名女大生在網路論壇《Dcard》上分享表示，在一大早去領實名制口罩上，發現了平常都沒注意到的驚喜，原來是口罩的正面印有一行字，上面寫著「Made In Taiwan」，讓她很感動。原PO指出，「雖然只是簡短的一行字，卻是大家一起努力的結果，謝謝MIT口罩隊！」
看到這口罩上面的驚喜後，不少網友紛紛表示，「屬於我們的驕傲」、「謝謝我們國家的口罩隊！」、「我用MIT口罩我驕傲」。有人更提醒，在這疫情期間，大眾別忘了在領口罩之外，也要想到在工廠趕工的員工，以及在前線支援的醫療團隊，都是台灣防疫的幕後推手，真的辛苦了！
(中時電子報)
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