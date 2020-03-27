10年期公債殖利率跌破0.5％，國內市場債券再投資需求預估破2兆元，再加上發放現金股利需求，國泰金控27日董事會通過大額發債計畫，將第二度發行主順位公司債，上限300億元，預計發行7～10期債券，鎖定低利資金，也給金控股利政策較大的彈性空間。

去年是國泰金控成立18年來第一次發普通公司債，在2019年5月8日，200億元額度「發滿發好」，年利率0.98％，今年因為市場利率再走低，且為了力挺子公司國泰人壽可強化財務體質、不用上繳現金股利，「專心做好接軌IFRS17準備工作」，富爸爸國泰金自行發債籌資，額度300億元，發行期限10年以內，最重要的功能就是借低利資金來發現金股利。

加上國泰世華銀行已上繳的100億元，以及手中現有的現金，國泰金先籌到資本，今年股利政策就會有較大的空間；國泰金也表示，會視市場狀況分次發行，未必一次就發滿300億元。

國泰金表示，全球央行祭出量化寬鬆政策，市場資金充沛，再加上利率走低，如10年期公債利率現在不到0.5％，應趁長率低點，先鎖住中長期的資金成本。

第二是國際板債券今年預估贖回金額1.2兆元，其他公債、公司債及金融債今年也有逾8千億元要到期或贖回，等於國內市場有2兆元的債券再投資需求，因此不少大公司如台積電、中華電信等今年都有發債計畫，市場胃納量充足。

第三是主順位公司債不能充當資本，主要是金控公司營運資金或發現金股利之用，在股市回檔波動之際，各公司要比的就是現金股利，比股息殖利率，所以誰能搶到更低的資金來發放現金股利，也有助穩定自家股價。

(工商 )