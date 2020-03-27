新冠肺炎疫情讓各國紛紛鎖國、封城，也讓大型壽險公司上萬名績優業務員出國行程受阻，除新光人壽、中國人壽確定改發等額現金，國泰人壽可改領現金或延到下半年，並考慮改辦國內行程外，南山人壽亦決定下半年改在國內舉行，有近四千位業務人員一起振興國內觀光。

各大壽險公司每年上半年都會舉辦績優業務 員表揚大會、高峰出國團等，光是國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽及台灣人壽等六大壽險公司，今年業績達標要出國的人數就近萬人，規劃去澳洲、日本、韓國、越南、泰國、汶萊、歐洲等，都因疫情全數停辦或延到下半年。

國泰人壽表示，從今年開始取消海外頒獎典禮，改在國內擴大舉辦，今年上半年原本有上千位國壽績優業務員要出國，因疫情停辦，改可領現金或選下半年再出發，而上半年的競賽估計有2千人左右會再獲獎勵，國壽表示，會規劃多元行程，且考慮加入國內旅行，先「力挺」國內觀光產業。

南山人壽本來是三月有3~4千人要出團去日韓、大陸，也因疫情停辦，南山決定將表揚大會改在國內舉行，且改為國內旅行，為提振疫情之後的國內景氣盡一份心力。

新光人壽及中國人壽合計有超過1,200位績優業務員原本今年要去澳洲、越南等旅行，也因疫情取消，新壽直接撥出等值現金彌補業務員，中壽亦改發放全額代金。

富邦人壽亦有近3千位績優業務員要去越南、泰國、汶萊旅行，也因疫情取消或停辦，富邦人壽強調該撥的獎金都已入帳；台灣人壽今年則要帶績優業務員去加拿大，目前也是因疫情暫時延後。

另外如宏泰人壽26日原本要在台中舉辦450人左右的業務員頒獎大會，也因中央疫情指揮中心建議室內逾100人活動不要辦，所以頒獎活動延後。

壽險業者多表示，目前要視疫情控制的情況決定之後出國或國內旅遊的行程，至於業務員的行銷活動也因疫情受影響，會鼓勵先多利用線上或電話方式拜訪客戶，或進行保單規劃，一起度過這個困難時期。

(工商 )