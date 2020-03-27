食品龍頭統一（1216）27日公告財報，2019年合併營收4,479.78億元，改寫歷史新高紀錄，年增3.83％；歸屬於母公司稅後淨利190.07億元，則創下歷來次高，年增9％；每股稅後盈餘為3.35元，也高於2018年的3.07元。董事會並決議配發2.5元股息，股利水準跟前一年持平。

統一表示，主要是食品本業透過價值營銷，持續挹注毛利額及獲利，加上轉投資穩定獲利，整體營運動能佳。其中，又以統一中控、統一超商兩大「金雞母」，為去年獲利成長主因。

統一間接綜合持股70.76％的統一中控，成長幅度最驚人。統一中控2019年稅後淨利為人民幣13.66億元（約58.2億台幣），創歷史新高紀錄，年增32.7％。統一指出，主要係持續聚焦優勢產品、優化產品結構，並受惠於原物料價格穩定，致營運績效提升，2019年淨利大幅成長。

另，統一持股45.4％的統一超商，2019年稅後淨利105.43億元，創下歷來次高水準，年增3.3％。統一指出，主要係受惠台灣及菲律賓7-ELEVEN持續展店，以及悠旅生活（台灣星巴克）等轉投資表現亮眼所致。

據統一超統計，截至2019年12月底，全台7-ELEVEN門市共5,655家，一年「淨增加」286店，拓點速度比往年更快，成為推升整體營運成長的關鍵之一；菲律賓7-ELEVEN也持續快速展店，截至2019年12月底共2,864家，一年「淨增加」314店。

反之，統一旗下包裝容器生產大廠統一實業，2019年稅後淨利5.36億元，年減63.9％。統一表示，主要係去年鐵產品銷售受全球鋼鐵市場供過於求及美中貿易戰影響，營收較2018年減少，加上2018年同期有處分大陸江蘇及無錫廠土地廠房資產利益，2019年則無。

另，統一旗下製藥公司台灣神隆，2019年稅後淨利2.17億元，年減51.1％。統一指出，主要係因學名藥用原料藥及新藥委託製造原料藥之營收及毛利減少，致使2019年淨利衰退。

(工商 )