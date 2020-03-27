西班牙皇室成員，被稱為「紅公主」的費利佩六世國王的表姐瑪麗亞·特蕾莎（Maria Teresa deBorbón）因感染新冠肺炎於巴黎逝世，享年86歲。

特蕾莎的弟弟Sixto Enrique de Borbón在社交媒體上發表聲明稱：「非常遺憾」，並稱瑪麗亞·特蕾莎的葬禮於周五在馬德里舉行。

(中時電子報)