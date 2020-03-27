西班牙國王表姐「紅公主」感染新冠肺炎逝世 23:062020/03/27 中時電子報 郭匡超 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 西班牙皇室成員，被稱為「紅公主」的費利佩六世國王的表姐瑪麗亞·特蕾莎（Maria Teresa deBorbón）因感染新冠肺炎於巴黎逝世，享年86歲。 特蕾莎的弟弟Sixto Enrique de Borbón在社交媒體上發表聲明稱：「非常遺憾」，並稱瑪麗亞·特蕾莎的葬禮於周五在馬德里舉行。 (中時電子報) #特蕾莎 #國王 #新冠肺炎 #瑪麗亞 #表姐 也許您會感興趣 推薦閱讀 全球新冠肺炎確診病例突破33萬 多國實施「封城」措施 09:382020/03/23 國際 防護裝備不足 印尼6醫師1護士新冠肺炎病逝 09:352020/03/23 國際 環保署員工確診新冠肺炎 立委憂成防疫破口 09:532020/03/23 生活 環保署員工確診立院委員會邀CDC說明 10:262020/03/23 政治 新冠肺炎彰化再添一例 工作前往菲律賓境外感染了... 10:532020/03/23 生活 日本演藝圈恐慌！70歲志村健發燒、呼吸困難確診新冠肺炎 08:022020/03/25 娛樂 綠島傳遊客染新冠肺炎 鄉長臉書闢謠 20:392020/03/25 社會 傻喝「純酒精」抗新冠肺炎 伊斯坦堡兩周逾30死20送醫 16:082020/03/26 國際 憂心美失業人口狂飆 歐股早盤跌成一片 17:092020/03/26 財經 美國確診超越大陸！8萬2135例成全球最多！全球確診人數突破50萬 00:302020/03/27 國際 國際熱門新聞 5歲兒傻傻「抱著屍體睡」！醫護媽染疫慘死…16小時才被發現 - 國際 影》沒症狀 美新冠患者肺部火速崩壞 - 國際 僅30％有效？西班牙退貨陸快篩 陸使館透露真相了 - 國際 紐約證交所表情王也確診 - 國際 西班牙國王表姐「紅公主」感染新冠肺炎逝世 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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