擁有51,850名社員的台南第三信用合作社，今(27)日，假台南大飯店七樓國際會議廳，召開第28屆第二次109年度常年社員代表大會，會中表決通過今年仍將發放年息2.5％社員股息，維持過去幾年一樣的分派股息水準。

台南市惟一一家的台南市第三信用合作社，今日由該社理事主席郭登全主持年度常年社員代表大會，由於受到武漢肺炎疫情的影響，從台南大飯店的大門起，每個出席者都得量額溫及用酒精拭手，出席今年的社員代表總人數，亦明顯減少了許多。

台南市第三信用合作社，社員總人數為51,850名，截至去年底，存款總額為220.22億餘元，放款總額為158.81億元。郭登全指出，南三信去(108)年度除充分提列呆帳準備外，仍完成社員代表大會所審議通過盈餘目標新台幣4,200萬元，達稅前盈餘4,890萬元，亦可發放年息 2.5％社員股息。

郭登全表示，臺灣國內投資為國內經濟成長重要關鍵，臺商回流維持相當熱度，截至去(2019)12月12日，已通過160家回臺投資案，累計投資金額已突破7,000億元，達 7,097億元。

但受到武漢肺炎疫情的影響，經濟成長預估下調，房地產市場則產生兩個狀況，一、在疫情受控前，恐怕都是走空，除了民生觀光被影響，企業對中國的投資也一樣會受傷，但疫情受控後，很大機會出現反轉二、房市因為目前的低利與稅賦已成形，估計並不會出現崩盤或是價跌的狀況，頂多就是量變少或是重大疫區短暫價跌，不會出現SARS當年危機入房的機會。

(工商 )