峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」火警，風勢助長火勢讓建物陷入火海。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣峨眉鄉十二寮風景區內的「窯烤麵包」，27日深夜10時15分許發生火警，消防局據報派遣第二大隊、竹東、峨嵋及北埔分隊共8車20人前往搶救，警消人員到場時整個建物已陷入火海。

「窯烤麵包」在湖光村十二寮23號，起火後加上山區風勢助長火勢，消防局通知各分隊趕赴現場灌救，並已通知火調人員，待火勢撲減後調查起火原因。

(中時 )