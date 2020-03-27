新竹峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」火警 23:252020/03/27 中時 羅浚濱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」發生火警。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」火警，風勢助長火勢讓建物陷入火海。（消防局提供／羅浚濱新竹傳真） 新竹縣峨眉鄉十二寮風景區內的「窯烤麵包」，27日深夜10時15分許發生火警，消防局據報派遣第二大隊、竹東、峨嵋及北埔分隊共8車20人前往搶救，警消人員到場時整個建物已陷入火海。 「窯烤麵包」在湖光村十二寮23號，起火後加上山區風勢助長火勢，消防局通知各分隊趕赴現場灌救，並已通知火調人員，待火勢撲減後調查起火原因。 (中時 ) #烤麵包 #通知 #人員 #火勢 #消防局 也許您會感興趣 推薦閱讀 祝融突襲工廠 3越南移工枉死 04:102020/03/23 社會新聞 消防局太平分隊重建在即 民代憶泡水辦公慘狀 18:342020/03/23 生活 紅十字會捐贈防疫物資給北市消防局 20:102020/03/25 生活 防疫有愛 金門消防局獲贈防疫裝備 19:472020/03/25 生活 南市消防局獲贈逾萬顆住警器 優先助弱勢安裝 21:422020/03/25 生活 裝載「化骨水」氫氟酸槽車外洩 2人受傷送醫 16:502020/03/26 社會 新冠肺炎疫情蔓延 竹縣消防局使用負壓隔離艙載送 17:052020/03/26 生活 負壓隔離艙啟用 竹縣消防局安啦 04:102020/03/27 地方新聞 新竹縣消防局副局長陳中振涉貪 遭羈押禁見 12:412020/03/27 社會 鄭文燦感謝消防員慰勞辛勞 16:532020/03/27 生活 社會熱門新聞 暗夜大火烈焰沿著電線竄燒 彰化又一家紙工廠又燒了精光 - 社會 內政部函送陳家欽 北檢打臉退回 - 社會 新竹峨眉鄉十二寮風景區「窯烤麵包」火警 - 社會 嘉義市3例確診 全面禁探病後醫院空蕩蕩 - 社會 社會10點檔》情關難過！碩士女陷三角戀難自拔 狠灑王水「溶屍情敵」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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