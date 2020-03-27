中共中央政治局3月27日再次就新冠疫情召開會議，提出對疫情防控的最新判斷時認定有幾個值得注意的變化：一是疫情防控取得階段性重要成效；二是國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化；三是國內防控的重點調整為外防輸入、內防反彈。

據《新華社》報導，這次會議由中共中央總書記習近平主持，分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作。

會議指出，中共中央對於疫情防控的最新判斷有幾個變化值得注意：一是疫情防控取得階段性重要成效，這是積極的一面；二是國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，這是新的挑戰，中央還特別強調了產業鏈恢復的挑戰；三是國內防控的重點調整為外防輸入、內防反彈。

會議認為，經過全國上下和廣大人民群眾艱苦努力，疫情防控取得階段性重要成效，經濟社會秩序加快恢復，成績來之不易。當前，國內外疫情防控和經濟形勢正在發生新的重大變化，境外疫情呈加速擴散蔓延態勢，世界經濟貿易增長受到嚴重衝擊，大陸疫情輸入壓力持續加大，經濟發展特別是產業鏈恢復面臨新的挑戰。

報導說，中共中央對各地區疫情防控、境外公民的關心關愛、生產生活秩序恢復、宏觀政策調節、重要副食品保供穩價等工作都作出了最新部署。

(中時電子報)