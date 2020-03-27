看到新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球升溫，不免引起民眾心生恐慌，在今（27）指揮中心記者會上，有媒體提問，在密閉空間內，就算都戴上口罩，真的可以避免病菌傳播嗎？指揮中心發言人莊人祥表示，當大家都戴上口罩時，會有邊際效益產生，會大幅降低傳染機會，不必那麼恐慌。

在今日疫情記者會上，媒體指出，有傳出學生在公車上戴著口罩聊天，卻被旁人遞上紙條說在公車上勿交談，請問指揮中心對於在密閉空間內，是否就算戴上口罩也要避免交談？

對此問題，指揮中心發言人一時不解，認為「就戴口罩，為什麼不行講話？」而身旁的疾管署防疫醫師林詠青則表示，戴口罩的主要目的是防止飛沫傳播，至於傳染可能，則要討論「傳染途徑」和「阻隔方式」。

林詠青認為，如果戴上口罩又加上彼此距離1公尺，就可以有效避免飛沫傳播。（摘自中時電子報直播）

林詠青認為，如果戴上口罩又加上彼此距離1公尺，就可以有效避免飛沫傳播，但他指出，當然還是存在接觸傳播的可能。若要討論在密閉空間戴上口罩交談，林詠青「像是在這裡（記者會），這樣的空間就可以交談」。

莊人祥再次補充表示，「戴上口罩的目的就是會了保護，而生病的人則可以防止將病菌傳染給他人。」討論在公車上這種密閉環境，莊人祥認為，「既然大家都已戴上口罩，會有邊際效益產生，基本上不會有飛沫傳染發生，就算真的有接觸傳染，也不會有機會碰到口鼻，頂多剩下眼睛而已。」強調戴口罩已大幅降低傳染機會，大家真的不必恐慌。

(中時電子報)