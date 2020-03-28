三星(Samsung)已在台推出全數支援5G的旗艦Galaxy S20系列，星粉們是不是都迫不急待的入手了呢？在對手步步進逼的挑戰下，智慧型手機龍頭三星今年的三款Galaxy S20系列中，全數支援至少30倍數位變焦，S20 Ultra更是支援至100倍數位變焦。到底100倍變焦的相機有多厲害？一起來瞧瞧。

首搭108M相機 Galaxy S20 Ultra外型粗曠

三星Galaxy S20 Ultra搭載 6.9吋O極限全螢幕Dynamic AMOLED螢幕，覆蓋康寧Gorilla Glass 6。螢幕畫素密度511 ppi，螢幕比例都是20:9，螢幕占比Galaxy S20 Ultra為94.2%，比前一代減少18%藍光。通過HDR 10+認證，支援120Hz螢幕更新率。

三星Galaxy S20 Ultra與包裝內配件，搭配的是25W充電器。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra搭載 6.9吋O極限全螢幕(螢幕開孔在螢幕頂端正中央)，與Galaxy S10系列選擇在右上側開孔的做法不同。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra背面照。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra正面照。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra採用三選二卡槽。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra四周細部照。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra對比Galaxy S10+機身背面。(黃慧雯攝)

本次評測的是三星Galaxy S20 Ultra歐規版本，是採用Exynos 990處理器以及12GB RAM、128GB ROM的版本。Galaxy S20 Ultra採用三選二SIM卡卡夾，可用雙卡或是一張SIM卡搭配一張micro SD記憶卡，最高可支援1TB，手機也內建eSIM，但是需要等台灣的電信公司對三星手機推出eSIM業務才能夠申辦。在跑分評測中，在安兔兔評測中取得519814分，贏過91%的設備；Geekbench 5單核心、多核心項目跑分各是915分、2784分，性能表現上可圈可點。

三星Galaxy S20 Ultra歐規版本的安兔兔跑分(左)以及Geekbench 5跑分結果。(手機截圖)

三星Galaxy S20 Ultra內部規格(CPU-Z App)。(手機截圖)

Galaxy S20 Ultra主相機是四鏡頭組合，是1億8百萬畫素廣角鏡頭（視野79度、f/1.8）、1200萬畫素超廣角鏡頭（視野120度、f/2.2），以及4800萬遠距鏡頭（f/3.5），以及一顆ToF景深鏡頭的組合，支援10倍混合光學變焦、最高100倍超高倍變焦，並搭載4000萬畫素（視野80度、f/2.2）自拍鏡頭。在Galaxy S20系列中，S20 Ultra獨具智慧相機系統，在光源不足的環境下，運用畫素九合一技術，可拍出1200萬畫素、亮度足夠的照片。Galaxy S20 Ultra 的感光元件大小是1/1.33"，大於 Galaxy S10 2.9 倍。從機身背面的相機模組的區域以及厚度，也不難體會Galaxy S20 Ultra相機給力的規格。

支援8K錄影100倍數位變焦 把手機變望遠鏡

Galaxy S20 系列全都支援最高[email protected]錄影格式。錄影時無時間限制，但一個檔案最大4GB。也就是說超過4GB的連續錄影檔案會被自動存成不同的影片檔。觀賞8K影片時，可透過畫面左上角的快速截取圖標來產生3300萬畫素的照片（並非螢幕截圖）。

相機功能除了介面更為簡潔，能自行選擇要將那些相機模式釘選在相機介面中。更新增一鍵拍錄（Single Take）模式，按下快門即可拍攝10秒片段。根據AI智慧運算，如果所拍的主體人數越多、動作幅度越大，則會自動生成不同格式的影片及照片（自動生成的照片類型包含AI最佳照片、超廣角、景深、AI濾鏡、智慧裁切的形式；影片類型則包含前進與後退效果、快轉效果、原始影片等內容，並會搭上配樂（可後製時更換）。生成的內容依照AI運算而定，至多一次生成10張照片、4段影片，至少則有2段影片）。這對於經常有拍動物、拍攝好動小朋友需求的父母或是家中有飼養寵物的毛小孩父母來說，都相當實用。

三星Galaxy S20 Ultra相機新增一鍵拍錄功能，介面也更為簡潔，可將不常用的功能收納在菜單內，有需要再釘選或者點出來使用。(手機截圖)

S20 Ultra 獨有的100倍變焦功能，也作的還滿好用的。可以點選相機中預設的1x/2x/4x/10x/30x/100x的變焦按鈕，或者透過手動調整的方式調整變焦倍率，變焦過程還能在手機中看見彷彿數位單眼旋轉鏡頭時的鏡頭拉近畫面，十分生動。以下就是1x至100x的實拍照片。夜間的話，變焦就會限制為最高10倍。

三星Galaxy S20 Ultra日拍1x至100x變焦的實拍效果。(黃慧雯攝)

三星Galaxy S20 Ultra夜拍1x/4x/10x變焦的實拍效果。(黃慧雯攝)

以100倍變焦的功能還有實拍的效果來說，嚴格而言並不是相當實用，可能比較多能使用到的場景就是出國登高望遠時，可以暫將手機當作望遠鏡使用(必須搭配腳架)。但是如果以10X、30X變焦來看，日常生活中能使用到的機率就比較高，畢竟過往手機相機拍攝最弱的地方，就屬變焦。無論是去看展覽、參加聚會、或是在其他無法拉近距離但又有拍攝需求的情況下，10X、30X變焦的拍攝結果都很堪用。

Galaxy S20系列的超穩定動態攝影功能，比Galaxy S10系列更為升級，穩定影片的效果更明顯。手機音效則搭配AKG專業調教雙喇叭，搭配杜比環繞音效（DOLBY ATMOS）。此外，Galaxy S20 Ultra是首款支援三星開發之Nona Binning技術的手機，支援超清晰夜拍功能。Galaxy S20系列則皆支援30種智慧場景辨識功能。

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的日間實拍對比(第一組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的日間實拍對比(第二組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的日間實拍對比(第三組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的夜間實拍對比(第一組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的夜間實拍對比(第二組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra(左)以及iPhone 11 Pro Max的夜間實拍對比(第三組)。(黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra的主鏡頭與超廣角鏡頭(右)對比照。(黃慧雯攝)

iPhone 11 Pro Max主鏡頭與超廣角鏡頭(右)對比照。(黃慧雯攝)

對比Galaxy S20 Ultra以及iPhone 11 Pro Max的日夜照。可以看得出來，三星Galaxy S20 Ultra的相機維持了色彩調教上較為鮮豔討喜的設定，在日間與夜間拍攝，在色調上都更為鮮明。夜間照片的亮度在開啟夜拍模式的情況下，S20 Ultra與iPhone 11 Pro Max環境亮度上不會相差太大，對照還原度來說，iPhone仍舊是更為接近真實，但照片風格上三星相機在部分色調的呈現上也顯得宜人。

除了在相機上的特點之外，Galaxy S20系列今年度也跟更多合作夥伴加強了連結，對比其他品牌的Android手機來說，競爭力更強。包含視訊通話功能與Google Duo整合，此外加入Galaxy獨家功能，可議在視訊通話當下同時錄製FHD影片，或是利用廣角鏡頭，讓更多人入鏡一起聊視訊電話，也可在視訊時運用三星相機的AI Emoji功能(這一點不免令人想到iPhone的Memoji功能也可用於FaceTime視訊)。此外Galaxy S20系列也成為繼Pixel 4系列之外，首款可支援Live Caption功能的手機，可以即時顯示影片中的字幕（應是僅支援英語，其他語言仍待開發），這也是其他品牌手機無法體驗的功能。

在手機分享功能上，Galaxy S20系列內建Quick Share功能，在開啟後、其他三星手機設定為可見的模式下，可快速與其他三星手機檔案、影片等內容。若是周遭使用三星手機的朋友很多，就能體驗更快速的分享功能。

Galaxy Buds+升級支援降噪 體驗更出色

三星今年隨著Galaxy S20系列發表，也連帶推出了擁有AKG調校雙動態揚聲器、智慧降噪三麥克風的Galaxy Buds+。在搭配三星手機使用的前提下，配對後就會主動安裝Galaxy Wearable App，並且因為耳機版本的不同(Galaxy Buds或是Galaxy Buds+)提供不一樣的操作介面。與前一代Galaxy Buds不同的是，Galaxy Buds+可支援一鍵啟用Spotify(要在Galaxy Wearable中設定)，也可設定一鍵開啟環境音效功能，讓你在聽音樂的同時也可以掌握環境中的情況，無論是外出跑步、上班聽音樂，都可以掌握外界情況，更安全也更實用。

音效表現上Galaxy Buds+在人聲表現上相當不錯，空間感也比Galaxy Buds更強，重音也比之前有力道、樂器音效更清楚、重低音更強。多層次音樂的表現上，各個樂器之間的音色也更為分明、強弱層次更明顯，有震撼力。在音質提升上，很明顯比Galaxy Buds更上一層樓。同樣支援無線充電(可使用三星支援無線電力分享的手機來為它充電，續航力22小時)。

Galaxy Buds(左)與Galaxy Buds+。(黃慧雯攝)

Galaxy Buds+支援無線充電，可用支援無線電力分享的三星手機為它充電。(黃慧雯攝)

Galaxy Buds+的部分Galaxy Wearable App設定畫面。 (黃慧雯攝)

Galaxy S20 Ultra 在台星空灰、星空黑兩色。電量5000mAh支援45W快充（盒內標配25W充電器，要支援至45W快充需要另購配件）、15W無線充電，也支援無線電力分享。近期Galaxy S20系列已經在台全面上世。對比前一代在相機上性能表現上明顯提升，對於手機相機相當倚賴的朋友，或想要使用手機作為更專業拍攝設備的朋友，都可多多考慮。Galaxy S20系列在台推出的款式全線支援5G，未來在台灣5G開台之際就能第一時間體驗，也是特色之一。

(中時電子報)