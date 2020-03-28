1966年瓊瑤小說改拍電影推出後，瓊瑤式愛情劇陪伴不少人走過青春歲月，主要演員也都爆紅，讓6、7年級生難以忘懷的第三代「瓊瑤女神」代表，當然是看似楚楚可憐的岳翎，她人紅感情也受矚目，甚至在最紅時為了情提早引退。

岳翎的古裝扮相美得驚人。(中時資料照片)

瓊瑤女郎兩岸傳幾代 岳翎的戲和人都讓人心疼

瓊瑤劇橫跨兩岸超過40年，至今仍不斷被翻拍，只要被相中演出瓊瑤劇的女星，在華人演藝圈都會闖出人氣，說到「瓊瑤女郎」，首先想到柔美如雛菊般的美女，臉上滾落珍珠般的淚珠，哭得絕美又讓人心疼，劉雪華、陳德容、林心如，都是典型的「瓊瑤女郎」，風靡90年代的第三代瓊瑤女郎岳翎，則是美中帶苦很特別。

20歲就出道的岳翎，外貌不算亮麗搶眼，但端正秀麗的五官很耐看，雖不能說顧盼生波，但雙眼晶亮有神，讓她在溫婉中透出一股堅毅，又帶些苦情。岳翎在瓊瑤世界中，有個人獨特的風格，她在《青青河邊草》、《鬼丈夫》、《新月格格》中展現個人魅力，比起柔弱無助、多情悲愴的薄命紅顏，她更擅長詮釋讓人心疼卻韌性女子，讓觀眾忍不住想替她分擔肩頭的重量，這樣的特質，也讓岳翎大紅，站穩當時華人戲劇圈女神地位。

岳翎曾和謝祖武有過一段感情。(中時資料照片)

又是謝祖武 岳翎、張玉嬿都曾傳出為他情傷

美麗佳人身旁多有俊俏才子，岳翎當紅之際，遇見也是當年一線男星謝祖武，兩人愛得火熱，盛傳岳翎曾為愛訂下「三不規則」，不抱、不吻也不要床戲，力求工作時也對身邊伴侶有基本尊重，然而這段情仍走向分手命運，當年岳翎失戀消息爆出後，神隱半年沒公開露面，有人推測是這場情傷得太重，讓她久久難平復。

分手7年後，兩人再重逢，竟是在《啞巴新娘》中搭檔演苦情夫妻，宣傳期間，不免被追問兩人的往日情，岳翎竟大方開口，同時還幫舊愛緩頰，澄清謝祖武當年並沒劈腿，是兩人早已情逝在談分手，至於分手的原因，岳翎首度坦言是因為早她幾年出道的謝祖武，難以承受女朋友知名度比他高，加上她自認當時脾氣不好，兩人就分手了，後來謝祖武結婚，岳翎還致電道賀，但沒參加婚禮。

情侶幕後已分手，幕前竟要合演夫妻，兩人分手７年後再重新合作，不但不尷尬反而很有默契，俊男美女都有成熟演技加高知名度，讓這部戲大紅，也成為倆人演藝生涯中的代表作，岳翎也因「啞巴新娘」中的啞女重回演藝顛峰，更戲劇化的是，隔年她拍完《愛戀狂潮》後又再度消失，這回神隱了3個月，經紀人才接到她的電話，竟然是跟當時的男友郭先生遠赴加拿大。

岳翎身為第三代「瓊瑤女郎」，獨特氣質深植人心。(中時資料照片)

楚楚動人的啞巴新娘岳翎，從此在鏡頭前消失，在當紅時放棄經營20年的演藝生涯，多年後有台灣觀眾在加拿大看見岳翎，她一身樸素地跟老公在超市買菜，被認出時也不生氣，和善地微笑點頭，大家這才知她早在加拿大結婚生子，過著低調安逸的第二人生。

(中時電子報)