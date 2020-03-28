前陣子小編偶然看到一個國外時尚網站，外拍模特兒有別於一般外界對於時尚圈年輕掛帥的印象，不再只是你我所認知的又帥又美，放眼望去白髮蒼蒼的模特兒已是稀鬆平常，60歲算是年輕了、最年長的還有90多歲……，你可能很難想像，也顛覆傳統對於模特兒的既定印象，不過看著這些爺爺、奶奶級模特兒的照片，其實挺令人驚豔的，也別有一番韻味；現代人愈來愈長壽，有關高齡議題愈來愈廣泛，銀髮模特兒的「異軍」崛起成為話題，正式宣告銀髮時尚潮來臨！

銀髮長者的活躍「表現」還不僅止於此，在今天全球老化的浪潮下，愈來愈多人活到老、做到老、賺到老，不輕言退休或是退而不休，像是日本老年人到了70、80歲仍繼續工作者比比皆是，已然成為日本社會新常態；反觀國內，這種觀念尚不被社會大眾普遍接受，甚至認為年紀大了還要工作，很「勞碌命」、很「可悲」……。

對此，有人口專家學者持相反看法，近來台灣高齡化趨勢延伸速度明顯驚人，卻絲毫未警覺這是高齡化社會必然的現象，換個角度想，即便是上了年紀，有工作能力卻不願外出工作，可能淪為「下流老人」，又窮、又病、又孤單；反之，如果繼續投身職場當中、維持自給自足，還能為自己加強階段性保障規劃，豈不更為理想？

小額終老險84歲也能保，保費低、免體檢

究竟台灣的老化程度有多麼嚴重？根據國發會最新統計指出，早在前（107）年國內高齡人口比例已超過14％，正式邁入高齡化社會，預估再過6年到了115年就會邁入「超高齡化社會」！

說到老年人基本保障規劃，最夯的莫過於自今（109）年元旦起，保費全面上漲的小額終老險，打出84歲仍可投保、保費低、免體檢等相對寬鬆投保條件，並從原先每人僅能投保1張且保額最高新台幣30萬元，調整為每人最多可以投保2張，保額也拉高至50萬元，這項政策性保險自2年前開辦以來，深受消費者青睞，並以平均每個月熱賣2萬張的驚人速度成長，迄今買氣持續熱絡。

如果以投保者年齡來做進一步分析，55歲以上中高齡者投保小額終老險人數超過5成占比最多，其中新契約保費收入占整體比例高達7成左右，顯見很受到中高齡民眾的歡迎。據了解，目前市面上銷售小額終老險的壽險公司有國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、中國人壽、台灣人壽、遠雄人壽、全球人壽、三商美邦人壽、第一金人壽、台銀人壽及中華郵政人壽等。

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(中時電子報)