英國首相強森（Boris Johnson）日前一席「群體免疫」說，震撼全球，也引來各界批評。不過英國政府真的腦子進水？攝影藝術家久方武提出不同觀點，他認為英國政府至少進行了3項神操作，而「群體免疫」更是用了孫子兵法中的「欲擒故縱」，不費吹灰之力、不動一兵一卒，就讓全英國人乖乖在家裡面躲起來，強森根本是政治天才！

久方武在臉書發文表示，從新冠疫情爆發以來，他見過最神操作的國家就是英國。英國政府對於新冠疫情，至少進行了3項（以上）的神操作。

其中，英國首相強森先是告訴英國民眾，在這場疫情中，他們將失去不少親友，大家先要有心理準備。其次，已在倫敦海德公園規畫好可以容納50萬人的公墓，不用擔心沒有地方埋葬。

之後強森又發表演說，表示經過英國科學家及醫學權威人士的研究，英國對付新冠肺炎病毒的方式將採取群體免疫法。

結果，當強森正式宣布執行這項政策後，整個倫敦街頭，雞、鴨、人、狗、貓瞬間全部躲起來。就好像回復到二次世界大戰時，英國政府不費吹灰之力、不動一兵一卒，就讓全英國人乖乖在家裡面躲起來。

久方武說，曾幾乎統治整個世界的大英帝國，什麼樣的刁民他們會沒見過呢？「英國政府只用三句嘴砲話術，就成功解決了所有英國的刁民問題，讓英國民眾全部好好地待在家裡面不敢出來。」

久方武盛讚強森，「只用嘴泡方式、0成本」就對付了新冠疫情，真是執政高手中的高手，政治天才！他表演了一場非常精彩的孫子兵法，欲擒故縱戲碼。

(中時電子報)