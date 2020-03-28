新冠病毒襲捲全美，已於27日確診人數超越大陸成為世界最高，其中紐約市更是重災區，目前已超過2萬人確診、365死。事實上，紐約市長白思豪早就悲觀預測過半數市民，也就是4百萬人恐遭感染，若疫情持續惡化，恐將有4萬人死亡；而為了預防死亡人數遽增，紐約市醫院也開始建造臨時太平間，為911事件後首次。
據《福斯新聞》與《每日郵報》報導，白思豪（Bill de Blasio）25日在市政廳記者會表示，「我敢肯定的說，過半紐約市民、或者更多人將會遭感染新冠病毒，這真的十分令人擔憂」，若疫情繼續惡化，恐將有4萬人病逝。紐約市衛生局局長巴博特（Oxiris Barbot）也表示，到今年9月時才會到達過半市民確診，但也可能更多人。
白思豪也向市民強調，不要對總統川普宣稱要提前減少封鎖的「虛假希望」有絲毫期盼，並表示4月將會比3月更加嚴峻，而5月只會比4月更艱難，人們必須做好準備。川普先前表示，希望在4月復活節左右，美國就要開始準備恢復正常生活。
白思豪在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，呼籲聯邦政府伸出援手，並警告紐約市政府只能保證醫療器材與物資能熬過本週，已有醫師反映口罩不足，須重複使用長達一週，人工呼吸器與加護病房床位也漸漸不夠用；如果醫院無法取得更多人工呼吸器，死亡人數將暴增。
此外CNN也報導指出，為了減輕醫院太平間的收容壓力，貨櫃承包商表示，已於紐約市內的姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）與貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital Center）附近搭起臨時太平間。報導指出，上一次紐約市採取類似的重大措施，是在造成2753人死亡的911事件中，而搭建臨時太平間也顯示美國正面臨前所未有的公衛危機的挑戰。
文章來源：NYC Mayor de Blasio says HALF of all New Yorkers will get coronavirus and warns people not to cling to Trump's 'false hope' of reopening by Easter, as doctors describe 'apocalyptic' surge in patients across overwhelmed hospitals
文章來源：For the first time since 9/11, NYC has set up makeshift morgues. This time, it's in anticipation of coronavirus deaths
(中時電子報)
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