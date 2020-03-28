新冠病毒襲捲全美，已於27日確診人數超越大陸成為世界最高，其中紐約市更是重災區，目前已超過2萬人確診、365死。事實上，紐約市長白思豪早就悲觀預測過半數市民，也就是4百萬人恐遭感染，若疫情持續惡化，恐將有4萬人死亡；而為了預防死亡人數遽增，紐約市醫院也開始建造臨時太平間，為911事件後首次。

紐約市長白思豪早就悲觀預測過半數市民，也就是4百萬人恐遭感染，而為了預防死亡人數遽增，紐約市醫院也開始建造臨時太平間，為911事件後首次。

據《福斯新聞》與《每日郵報》報導，白思豪（Bill de Blasio）25日在市政廳記者會表示，「我敢肯定的說，過半紐約市民、或者更多人將會遭感染新冠病毒，這真的十分令人擔憂」，若疫情繼續惡化，恐將有4萬人病逝。紐約市衛生局局長巴博特（Oxiris Barbot）也表示，到今年9月時才會到達過半市民確診，但也可能更多人。

白思豪也向市民強調，不要對總統川普宣稱要提前減少封鎖的「虛假希望」有絲毫期盼，並表示4月將會比3月更加嚴峻，而5月只會比4月更艱難，人們必須做好準備。川普先前表示，希望在4月復活節左右，美國就要開始準備恢復正常生活。

白思豪在接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，呼籲聯邦政府伸出援手，並警告紐約市政府只能保證醫療器材與物資能熬過本週，已有醫師反映口罩不足，須重複使用長達一週，人工呼吸器與加護病房床位也漸漸不夠用；如果醫院無法取得更多人工呼吸器，死亡人數將暴增。

此外CNN也報導指出，為了減輕醫院太平間的收容壓力，貨櫃承包商表示，已於紐約市內的姆赫斯特醫院（Elmhurst Hospital）與貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital Center）附近搭起臨時太平間。報導指出，上一次紐約市採取類似的重大措施，是在造成2753人死亡的911事件中，而搭建臨時太平間也顯示美國正面臨前所未有的公衛危機的挑戰。

(中時電子報)