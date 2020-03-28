新興智慧型手機品牌realme日前在台推出Buds Air(中文名稱：幻耳)真無線耳機，不到新台幣2千的價格，還有少見的黃色款式，一推出就掀起話題，取得不錯成績。究竟realme Buds Air在操作、體驗上有何特色，一起來瞧瞧。

realme Buds Air包裝內有一條USB Type-C充電短線。(黃慧雯攝)

realme Buds Air與經典藍藍色保護套(附有扣環)。(黃慧雯攝)

realme Buds Air。(黃慧雯攝)

realme Buds Air外型與AirPods相當接近

一拿到realme Buds Air耳機，AirPods用戶肯定在打開來那一刻就能感覺到似曾相似的感受。在耳機設計、充電盒造型上，兩者都相當接近。realme Buds Airealme Buds Air採用半入耳式設計，重量僅4.2g，充電盒可承受1萬次的開闔操作，耳機支援IPX4等級的防潑水保護，可在運動時配戴。

realme Buds Air(左)與AirPods第二代。(黃慧雯攝)

realme Buds Air(左)與AirPods第二代(開蓋)。(黃慧雯攝)

realme Buds Air(左)與AirPods第二代(底部充電連接埠位置)。(黃慧雯攝)

在操作方面，支援開蓋自動配對。首次配對需要按下配對鍵3秒，等候充電指示燈閃爍時，就可點選手機藍牙配對列表中的realme Buds Air進行配對，過程

最快只需2.1秒，配對成功後，下一次開蓋即刻自動連接。

搭載獨家訂製R1高性能處理晶片，可有效降低延遲，使耳機在一般使用下達到240ms低延遲率，「電競模式」，相較一般模式降低51%的延遲，僅120ms的超低延遲。耳機下方以及外側觸控區域下方各有一個麥克風，耳機內側則有配戴感測器，拿下耳機的時候就會暫停音樂。經實際測試，大約取下耳機後約1秒內會暫停音樂，重新配戴時則感應的更快，幾乎配戴耳機時同步就重新播放音樂。

支援藍牙5.0、通訊距離10米，支援HSP、HEP、A2DP、AVRCP藍牙協議。支援Qi無線充電功能，同時提供Type-C連接埠充電，從0-100%僅需要充電45分鐘。續航力表現上，單耳單次充電可連續播放3小時，搭配無線充電盒使用可達17小時長續航。

使用上支援觸控操作。左右耳耳機上方都是觸控區域。觸控兩次可接聽電話、播放或暫停音樂。觸控三次則可跳到下一首；通話時長按2秒可以掛斷、來電時長按2秒可以拒接。左右側同時長按2秒可以進入/退出遊戲(電競)模式，啟用遊戲模式時會有跑車加速的音效，滿特別的。在待機/播放狀態下，長按2秒就可啟用語音助手。

考量戶外通話情境，realme Buds Air擁有ENC雙麥克風通話降噪技術，智慧消除外界噪音，即使身處吵雜環境中，也能享有清晰的通話品質。採用進口LPC高級多層複合振膜及12mm大驅動單元，搭配DBB演算法進行音質校正。

音質中規中矩 遊戲音效延遲明顯

音樂體驗上，realme Buds Air的表現算是中規中矩，人聲表現、音場以及重低音的表現上，都算平穩。如果期待realme Buds Air在重低音上的有力表現的話，可能會略感失望。而在啟用遊戲模式時，確實能感受到延遲情況變好，但是對於想要配戴realme Buds Air來玩遊戲的使用者，可能能清楚感受到音效延遲。

realme Buds Air裝入經典藍藍色保護套(正面)。(黃慧雯攝)

realme Buds Air裝入經典藍藍色保護套。(黃慧雯攝)

realme Buds Air真無線藍牙耳機共有白色、黃色與黑色，售價新台幣1,799元。realme也更結合2020 Pantone年度色「經典藍」，推出只送不賣的藍色保護套，搭配起來更便攜，相信real迷們應該都很想擁有。realme Buds Air在音樂上並沒有提供降噪的功能，算是消費者們可以體驗真無線耳機的入門選擇。

(中時電子報)