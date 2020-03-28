向來樂於跟球迷分享自己代禱信的大陸CBA北京首鋼後衛林書豪，27日發表他的14天祈禱之旅首封信件內容，除了替基督教會祈禱，豪哥更希望大家能替新冠肺炎患者祈禱，治癒率也能奇蹟般大幅提升，以下是他首封祈禱信的詳細內容：

「致我敬愛的禱告兄弟姐妹們，我們從來沒有不需要禱告的時候，但是現在更是需要禱告的關鍵時刻。我在最近看到新聞並思考著該如何提供幫助的時候，我和團隊也不斷在尋找各種方法，希望能為減緩全球疫情貢獻一己之力。

首先，我希望教會能在此刻激發出無窮愛心和惻隱之心，正如主耶穌所說的那樣竭盡全力成為「世界之光」。就好比山丘上的城市、房屋中的一盞燈散發出來的光芒，所有教會合而為一、發光發亮。

馬太福音 5：14-16『你們的光也當這樣照在人前，叫他們看見你們的好行為，便將榮耀歸給你們在天上的父。』

希望大家可以一起加入我已經開始進行的14天祈禱之旅，在這段期間裡我每兩天會寫一封禱告信，總共會有7封，讓我們用2天的時間一同為每封信中的主題禱告，誠摯盼望這封電子郵件超過13,000名的讀者能與我一起為世界祈禱 ！好了，我們開始吧。

第一封禱告信(3月27日)

請為基督教會祈禱，祈禱教會可以勇猛果敢地挺身而出。我們的明天是沒有保證的，今天就是我們教會把慰藉、希望和福音帶給世界的時候。請祈禱基督徒在考慮自己以及個人的安全和舒適之外，能更有創造性地找到「愛人如愛己」的方法。請祈禱教會上下團結一心，為挨餓的人們提供食物、為受凍的人們添件衣服、為無家可歸者提供庇護，同時也保衛那些備受壓迫者。

也請為所有新冠肺炎的患者們祈禱，祈禱他們在恐懼中找到來自神的安慰並恢復身體健康；請為那些因隔離而獨自受苦的人祈禱，希望他們能感到上帝的愛與存在；祈禱疫情的治癒率能如奇蹟般地大幅提升，讓患者的家屬感到心安而更堅強。

謝謝大家！我會在兩天後公開另一封禱告信。在接下來的日子裡，我們也將為身處一線的醫護人員、世界領導人，以及經濟狀況遭遇到困難的人們還有更多更多需要禱告的人祈禱，這段期間大家也隨時都可以發送祈禱請求給我。

腓立比書 4：6『當一無掛慮，只要凡事藉著禱告、祈求和感謝，將你們所要的告訴神。』」

(中時 )