新冠肺炎疫情擴散，不過台灣目前在衛福部長陳時中的帶領下，防疫成果相當優異，不僅備受民眾肯定，就連國外媒體也爭相採訪，對此趙少康在節目上表示，5月的內閣改組，不知道陳時中會是行政院院長還是副院長。

趙少康23日在節目《鄉民來衝康》表示，自從疫情在全球失控後，陳時中表現穩定，台灣也成功守住第一波疫情，陳也因此備受民眾信賴，若是接下來台灣沒有除了疫情之外的大事發生，5月之後的內閣改組，陳時中就極有可能當上行政院副院長，甚至是行政院長，取代蘇貞昌都有可能。

控花蓮檢疫所像監獄 英國女556字揭內幕：很抱歉
美確診成第一！他月初就預言 網驚：不愧是抗煞專家
誰害死蘇啟誠？選舉百科直指男大生 隻字不提idcc
日本確診數連2天暴增 留學生曝原因網嘆：太黑暗了

(中時電子報)

#陳時中 #趙少康 #新冠肺炎 #5月 #內閣改組 #行政院長 #副院長 #武漢肺炎 #COVID-19 #台灣