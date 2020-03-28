新冠肺炎疫情擴散，不過台灣目前在衛福部長陳時中的帶領下，防疫成果相當優異，不僅備受民眾肯定，就連國外媒體也爭相採訪，對此趙少康在節目上表示，5月的內閣改組，不知道陳時中會是行政院院長還是副院長。

趙少康23日在節目《鄉民來衝康》表示，自從疫情在全球失控後，陳時中表現穩定，台灣也成功守住第一波疫情，陳也因此備受民眾信賴，若是接下來台灣沒有除了疫情之外的大事發生，5月之後的內閣改組，陳時中就極有可能當上行政院副院長，甚至是行政院長，取代蘇貞昌都有可能。

(中時電子報)