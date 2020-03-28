民進黨前立委段宜康2014年爆料，馬英九曾在2008年大選前收受亞翔工程公司1億元捐款。馬英九提告求償，去年10月判決出爐，段宜康判賠60萬元及個人臉書刊登道歉聲明。段宜康遲至27日才在臉書向馬英九「表達最高歉意」。

段宜康27日為該案，除了貼出道歉聲明向馬英九道歉，還同時貼出了台北地方法院的執行命令，主旨為「債務人應於收受本命令後15日內，依說明一所示履行，逾期未履行，本院得處新台幣3萬元以上30萬元以下之怠金，請查照。」

段宜康稱馬英九在2008年大選前收受亞翔工程公司1億元捐款，去年10月16日，最高法院判段宜康須賠償馬60萬元，並在臉書道歉定讞。當時律師葉慶元還在臉書發文酸段宜康，「恭喜馬英九總統！可惜，法院沒有辦法判決 #段宜康 應該 #吞曲棍球！」

段宜康近年屢因爆料、發言遭提告並吞敗，其中他指控前國民黨立委林滄敏詐領補助款500萬，並稱指控若不是事實，要公開吞曲棍球，結果被判須與前彰化縣長魏明谷共同賠償100萬元確定，不過段宜康至今仍未吞曲棍球。

網友說：「曲棍球快點吞啦！」、「故意貼得這樣不清不楚哟？」、「執行命令喔！」、「馬英九到目前為止，所有民、刑事官司沒有一件輸過，太厲害了！」

(中時電子報)