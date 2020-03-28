新冠肺炎疫情延燒，不但讓神明遶境延期連清明法會都紛紛喊卡，不過清明節墓還是要掃，民眾除了除了要防災外還要兼顧防疫，還有掃墓拜拜的禁忌也不能馬虎。

關於清明掃墓祭祖的注意事項，命理專家就表示，掃墓拜拜時除了不宜穿太鮮豔和全黑的衣褲，甚至頭髮的瀏海也不應該蓋住額頭，以免元神無光招惹邪氣，太小的孩子、孕婦或是運氣身體都剛好不好的人，都不適合參與掃墓，如果非得到場就等拜拜就好了不要隨便行動。

掃墓和拜拜順序也是很重要的，除了盡量在下午三點前完成外，講究的人家會在一大早就出門掃墓，而且是禁食或是未食葷腥的狀態下進行，墳上的草必需修整。如果是墓龜上長出樹木必需要清除，同時掃墓也要注意墓碑與周邊是否有裂痕、青苔或是被放了什麼東西都需要特別注意！千萬不可跨到墓碑、后土、龍神與祭拜的供品，也不要隨便對別人的墳墓品頭論足。

清完墓地環境後，壓好紙就可以開始拜拜，放好祭品後、點香燭、敬酒、祭拜最後奠酒。不過須注意的是，放好供品後，應點香燭先祭拜后土、龍神再祭祖，之後要注意長幼有序按輩分上香。而民俗上民眾掃完墓會把祭品中的水煮蛋吃掉，最後把蛋殼丟在墳墓上再離開象徵生生不息。

(中時電子報)